Il 5 novembre è stata pubblicata l'intervista che Claudia Lenti ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo. L'ex dama di Uomini e donne ha parlato soprattutto di suo padre Mario e della conoscenza finita male con Gemma Galgani: secondo lei, infatti, la storica protagonista del trono Over avrebbe esagerato ad andare contro il cavaliere solo perché non contraccambiava il suo sentimento.

Il pensiero della figlia di Mario

Claudia ha partecipato a Uomini e donne per circa un paio d'anni, quindi sa benissimo come funzionano le conoscenze tra i diversi componenti del parterre Over.

In un'intervista che ha rilasciato di recente, dunque, l'ex dama ha commentato in modo abbastanza pungente gli attacchi che Gemma ha fatto a suo padre Mario dopo che lui ha deciso di chiudere la frequentazione.

"Sono usciti qualche volta e non è scattata, succede. Mi dispiace che lei l'abbia presa così male. Non è stata corretta con mio padre quando gli è andata addosso solo perché non provava le stesse cose che provava lei. Un uomo deve essere libero di interrompere un rapporto quando vuole", ha affermato l'imprenditrice in difesa del cavaliere che, da oltre un mese, è al centro delle dinamiche più chiacchierate del programma.

I complimenti e il dispiacere per il mancato lieto fine

Pochi giorni fa, Claudia aveva speso belle parole per Gemma sia come persona che come possibile compagna del padre.

In un'intervista che ha rilasciato al magazine di Uomini e donne, infatti, l'ex dama si è detta dispiaciuta per il mancato lieto fine tra Galgani e Lenti: "L'avrei vista molto bene accanto a papà, è una persona con tanti valori".

L'imprenditrice pugliese, però, non ha gradito le pesanti critiche che la 76enne ha volto a suo padre Mario davanti alle telecamere, una serie di attacchi ai quali si sono unite anche Magda e Marina.

Mario in ombra nelle ultime registrazioni

Dopo un lungo periodo in cui è stato al centro dell'attenzione in tutte le puntate, Mario è finito un po' nell'ombra.

Le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state qualche giorno fa, infatti, svelano che Maria De Filippi non ha mai chiesto a Lenti se ci fosse qualche novità nelle sue frequentazioni: da quando ha chiuso con Cinzia, infatti, il cavaliere non ha iniziato altre conoscenze di rilievo e quindi non è stato convocato al centro dello studio per parlarne.

Gemma, invece, ha conosciuto due nuovi signori del cast e, dopo aver fatto un'esterna con entrambi, ha deciso di approfondire solo con Roberto: la dama ha detto che l'uomo con il quale sta uscendo ultimamente è anche la prima persona che l'ha colpita dopo la fine del rapporto con Mario.