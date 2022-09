Le attuali puntate di Un posto al sole si stanno rivelando piuttosto drammatiche, anche se ricche di emozioni. La storyline più importante di Upas risulta essere quella che vede coinvolte Viola e Susanna. Le due giovani sono state entrambe colpite da Valsano, durante un agguato di vendetta trasversale.

Le due sono state gravemente ferite, tanto da richiedere l'immedito trasferimento all'ospedale. Giunte al nosocomio, entrambe sono state sottoposte d'urgenza ad un delicato interevento chirurgico. Tuttavia la propognosi di Viola non sembra essere per niente buona.

Il quadro clinico della ragazza non è rassicurante, tanto da far temere il peggio. Le condizioni di Susanna, invece, sembrano essere decisamente diverse. La giovane Picardi ha reagito bene all'intervento, tanto da essere uscita dalla terapia intensiva.

Dunque, nonostante per Viola le cose sembrano mettersi male, non è detto che debba esserci un epilogo tragico. La giovane Bruni, difatti, potrebbe ben presto uscire dal coma.

Upas: le due giovani ferite gravemente

Nel corso della parte finale della puntata di Upas del 12 agosto, Viola e Susanna sono state entrambe colpite dal pericoloso Lello Valsano. Quest'ultimo, infatti, desiderava vendicarsi di Eugenio, il magistrato che gli stava dando la caccia.

Le ferite riportate dalle due donne erano di grave entità, tanto da far temere il peggio sin da subito. Una volta giunte all'ospedale, è stato necessario portarle in sala operatoria. Per i loro cari sono stati momenti di grande tensione, temendo che le ragazze potessero non farcela.

Upas: Bruni in gravissime condizioni, Picardi migliora

Nel corso della puntata di Upas del 30 agosto è emerso che il quadro clinico di Viola non è certo dei migliori.

La figlia di Ornella ha perso molto sangue, ed è stato necessario intubarla. La situazione di Susanna, invece, sembra essere molto più rassicurante, tanto da far tranquillizzare e rallegrare i suoi familiari. La ragazza, infatti, è stata in breve tempo trasferita in reparto, e nonostante la lunga convalescenza che l'attende, sembra che il peggio sia passato.

Upas: un lieto epilogo

Dunque, già da tempo si rumoreggiava su un colpo di scena nelle nuove puntate di Un posto al sole. Anche la stessa Ilenia Lazzarin, volto di Viola, aveva preannunciato che sarebbe successo qualcosa di notevole, in grado di cambiare l'assetto delle vicende. Tutto ciò ha portato, nel periodo di stop di Upas, ha ipotizzare che una delle due ragazze potesse morire.

Tuttavia non è che che questo debba accadere, dato che il quadro clinico di Susanna sembra in miglioramento, mentre per Viola si ha la certezza che nelle puntate previste per fine settembre starà bene.

Quindi le due potrebbero entrambe superare questa brutta vicenda. Da sottolineare che si tratta di ipotesi e non di anticipazioni ufficiali.