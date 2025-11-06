Il 6 novembre in rete si è sparsa la voce che il Grande Fratello potrebbe finire prima del previsto a causa dei bassi ascolti. Stando a quanto emerso sul web, il giorno della possibile chiusura anticipata potrebbe essere il 24/11. Sui social, ma in particolare su X, è nato l'hashtag "prolungamentogf" per protestare per la decisione che potrebbe prendere Mediaset sul futuro di quest'edizione del reality.

Le proteste degli utenti social

L'edizione 2025 del Grande Fratello potrebbe finire il 24 novembre, o almeno questo è quello che si vocifera sul web nelle ultime ore.

I fan che commentano il reality sui social, però, hanno deciso di accordarsi per protestare per l'eventuale chiusura anticipata: su X, infatti è stato creato l'hashtag "prolungamentogf", che in pochissimo tempo è finito in tendenza in Italia.

Tantissimi utenti, infatti, stanno postando messaggi usando quest'hashtag sia per chiedere di dare un'altra possibilità al cast che per proporre un prolungamento perché i concorrenti che sono nella casa lo meriterebbero più di chi li ha preceduti in questo ruolo.

simona ventura che urla NON CI PIEGHERETE MAAAAAIIII#prolungamentogf pic.twitter.com/xPi2CgqaSr — Paola. (@Iperborea_) November 6, 2025

I fan si uniscono per provare a salvare l'edizione

In migliaia stanno sposando la causa di chi non vorrebbe una chiusura anticipata del Grande Fratello, infatti in poche ore l'hashtag sul prolungamento è diventato uno dei più utilizzati della giornata.

"Non ci piegherete mai", "Forza, il messaggio deve arrivare forte e chiaro", "Quest'edizione non merita il flop", "Scriviamo anche a Simona Ventura su Instagram", "Uniamoci con tutti i fandom dei concorrenti", "Questo GF ci piace, non può finire", "Finalmente stanno partendo le dinamiche, gli incuci, le ship", "Facciamoci sentire", "Scriviamo agli autori, ai dirigenti, a tutti", si legge su X il 6 novembre.

La smentita di Gabriele Parpiglia

Nel giorno in cui sul web si è diffusa l'indiscrezione sulla possibile chiusura anticipata del Grande Fratello, Gabriele Parpiglia si è esposto su X per dire la sua a riguardo.

"Non chiuderà, scordatevelo", ha scritto il giornalista sul suo profilo social.

"Finalmente c'è un cast decente dopo anni, invece che chiudere dovrebbero prolungare", "Sta iniziando a ingranare proprio ora, sarebbe assurdo chiudere", "Ma perché?

Fanno gli stessi ascolti delle edizioni precedenti ma hanno un cast migliore e una conduttrice più preparata", "Alfonso Signorini ha fatto risultati identici e lo ha presentato per sei mesi, sarebbe folle", "Non si devono azzardare a chiudere, sta cominciando adesso", "Questo cast merita tantissimo, sarebbe un vero peccato", si legge tra i commenti sotto al tweet di Parpiglia sul futuro del reality di Canale 5.