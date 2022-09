Stanno facendo molto discutere le anticipazioni delle prime due puntate di Uomini e donne 2022/2023. Soprattutto mercoledì 31 agosto, infatti, è successo di tutto in studio: Gemma è già stata lasciata, Ida ha baciato l'ex Alessandro e Riccardo si è dichiarato a Federica. Maria De Filippi, probabilmente stanca dei continui "giochetti" del cavaliere, gli ha fatto presente che per frequentare la tronista avrebbe dovuto abbandonare il suo posto nel parterre Over: temendo di non essere contraccambiato, e quindi a rischio eliminazione, Guarnieri ha desistito dall'idea di conoscere Aversano.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri ne ha già combinata una delle sue: anche se sono state registrate solo due puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, il pugliese si è reso protagonista di vari momenti che creeranno parecchio chiacchiericcio quando saranno trasmessi su Canale 5.

Le anticipazioni che stanno circolando sui primi due appuntamenti stagionali con il dating-show, fanno sapere che il cavaliere è rimasto "folgorato" dalla bellezza di Federica Aversano per questo, già durante le riprese del 30 agosto, ha insistito per poter ballare con lei.

Il giorno dopo, rientrati in studio per una nuova registrazione, il personal trainer ha informato Maria De Filippi che la sua intenzione era quella di corteggiare la neo tronista, la stessa che pochi mesi fa l'aveva colpito mentre frequentava Matteo Ranieri.

La presentatrice di Uomini e Donne mette i paletti

Appresa la volontà di Riccardo, la conduttrice di Uomini e Donne gli ha elencato cosa sarebbe potuto succedergli se avesse realmente cambiato percorso.

Gli spoiler della registrazione del 31 agosto, infatti, fanno sapere che Maria ha precisato che diventando corteggiatore di Federica, Guarnieri avrebbe dovuto lasciare il posto nel parterre e accomodarsi accanto agli altri ragazzi che la giovane inizierà a frequentare in esterna.

Qualora nella giovane napoletana non dovesse nascere un interesse nei confronti del cavaliere, quest'ultimo verrebbe eliminato dal programma e non potrebbe più tornare in gioco come protagonista del Trono Over.

Scoperto il grosso rischio che avrebbe corso nell'andarsi a sedere tra gli spasimanti di Aversano, il pugliese ha fatto un improvviso quanto contestato dietrofront: Riccardo ha rinunciato subito alla conoscenza con Federica per paura di perdere il posto tra i senior del dating-show.

La segnalazione sul pugliese di Uomini e Donne

Maria De Filippi ci ha visto lungo e ha suggerito a Riccardo di non lasciare la strada certa per un'altra che non conosce, soprattutto perché Federica si è mostrata scettica circa un'eventuale frequentazione con il pugliese.

La presentatrice di Uomini e Donne, però, lo scorso 31 agosto ha rimproverato Guarnieri anche per un altro motivo. Dopo aver assistito ai primi approcci del cavaliere e di Ida nella nuova edizione, la padrona di casa ha suggerito ad entrambi di non comportarsi come dei ragazzi di 15 anni, quindi di non farsi dispetti a distanza e pensare esclusivamente a conoscere qualcuno.

In rete, intanto, sta circolando una segnalazione sul protagonista del Trono Over.

Amedeo Venza, tramite Instagram, ha fatto sapere che il personal trainer starebbe prendendo tutti in giro perché per tutta l'estate avrebbe fatto coppia con una ragazza mora che ha più o meno l'età di Federica.

"Ma con che faccia lui si presenta in studio dopo che ha passato tutte le vacanze con una persona? Ma perché viene data credibilità a questa gente, sono dei falsi", ha tuonato l'influencer sui social network.