Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Halit organizzerà un matrimonio che si trasformerà in un'umiliazione pubblica per Yildiz. Quando tutti gli invitati saranno ormai pronti per assistere alle nozze, l’uomo sconvolgerà i presenti annunciando di aver già sposato un’altra donna: Ender.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano segreto di Halit

Dopo aver scoperto il ricatto di Sahika e il piano costruito attorno alle foto compromettenti di Yildiz e Kerim, Halit inizierà a preparare la sua vendetta in silenzio.

Persino il suo vecchio amico, arrivato in città per fare da testimone, resterà sorpreso quando Halit gli confesserà di non avere alcuna intenzione di sposare Yildiz.

Gli rivelerà di essere pronto a convolare a nozze con un’altra donna, senza però svelarne il nome.

Nel frattempo Sahika sarà convinta di essere proprio lei la misteriosa futura sposa. La donna ha ricattato Halit chiedendogli di sposarla in cambio delle foto di Yildiz e Kerim e crederà di essere riuscita a manipolarlo.

Anche Yildiz, però, continuerà a organizzare i preparativi ignara degli spoiler e del piano segreto di Halit.

Yildiz e Sahika ingannate al matrimonio

Il giorno del matrimonio l’atmosfera alla villa sarà apparentemente festosa. Gli invitati arriveranno, mentre Asuman continuerà a sospettare che Halit stia nascondendo qualcosa.

Anche Sahika si preparerà con entusiasmo, certa che Halit abbia deciso di scegliere lei.

Yildiz, invece, penserà di essere pronta a diventare la moglie dell’uomo dopo tanti alti e bassi.

Ma la realtà sarà molto diversa.

Halit lascia Yildiz prima del sì

Poco prima della cerimonia, Halit prenderà da parte Yildiz e le dirà che non la sposerà. La ragazza resterà incapace di comprendere cosa stia accadendo.

Subito dopo, l’uomo inviterà Sahika ad avvicinarsi, facendo credere a tutti che sia lei la futura sposa. Ma proprio quando la donna penserà di aver vinto, Halit annuncerà di essere già un uomo sposato.

Halit ha sposato Ender

Subito dopo l'annuncio, l'imprenditore farà entrare la sua vera moglie: Ender. La donna arriverà al braccio del figlio Erim, mostrando con orgoglio il certificato di matrimonio davanti agli invitati.

La scena lascerà scioccate Yildiz e Sahika, entrambe umiliate pubblicamente da Halit. Anche i presenti resteranno senza parole davanti all’ennesimo piano progettato dall’imprenditore, che riuscirà così a vendicarsi di tutte le manipolazioni subite.