Arriva il momento di una partenza nella soap Il Paradiso delle Signore 7. Come svelano le anticipazioni delle nuove puntate, Salvo lascerà Anna, stanco delle bugie che gli ha raccontato e timoroso di venire sostituito da Quinto. Salvatore non ce la farà proprio a fidarsi delle rassicurazioni della moglie, che continuerà a giurare di amare solo lui. Inoltre Salvatore deciderà di voltare completamente pagina, con un'altra scelta inaspettata e che spiazzerà tutti.

Salvatore e Anna si allontanano: Il Paradiso delle Signore anticipazioni novembre 2022

La storia d'amore tra Anna e Salvatore è durata poco. Nemmeno il tempo di vivere la quotidianità, che un imprevisto arrivato dal passato ha distrutto le loro vite. Tornata a Milano, Anna racconta a Salvo una parte della verità. Quinto è scampato a un nubifragio e mandato in prigione in Sud America. Solo lei poteva salvarlo. Ed è quello che ha fatto, correndo in America e mentendogli senza remore. Forse, se avesse detto sin da subito come stavano le cose, Salvo avrebbe capito, o almeno ci avrebbe provato.

In un primo momento, il giovane Amato proverà anche a riavvicinarsi alla moglie, ma quando vedrà Quinto in Caffetteria, non avrà più dubbi, decidendo poi di andare a Londra

Anna poteva salvare il suo matrimonio con Salvatore?

Sono troppe le bugie che ha raccontato Anna a Salvo, senza contare che gli ha mentito fin dall'inizio della loro relazione, tacendo il fatto che Irene è in realtà figlia di Massimo.

Se Salvatore l'avesse saputo in tempo, forse non sarebbe stato così geloso e certo che la bimba abbia il desiderio di stare con il suo 'vero' padre.

La paura di essere giudicata e rifiutata è stata più grande, ma con le sue bugie Anna ha comunque perso Salvatore, che pur amandola, non può perdonarle così tante menzogne. E cosa farà quando verrà a sapere il resto della faccenda, ovvero della paternità di Irene?

Salvo sprofonderà nel dolore dopo aver lasciato Anna. Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, finirà per trattare male anche Elvira, che avrebbe solo voluto dargli conforto.

Anna esce di scena ne Il Paradiso delle Signore 7: le anticipazioni

Volendo prendere un po' di tempo per sé stesso, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore Salvo partirà per Londra, raggiungendo Tina e Agnese.

Ma non sarà un addio definitivo alla sua amata Milano.

Anna nel frattempo uscirà di scena: stando a quanto riporta TvSoap, pare che l'attrice Giulia Vecchio sia impegnata in altre fiction. Non vi è ufficialità di ciò, ma resta il fatto che per Salvo e Anna sembra ormai scritta la parola ''fine''. Tuttavia, la stagione è ancora lunga e non è detto che i due possano fare pace.