Niko continuerà ad attraversare un periodo complicato, a causa della recente morte di Susanna. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre rivelano che l'avvocato sarà ancora scosso per il lutto che lo ha colpito, al punto da rinunciare ad andare alla festa di compleanno di Elisabetta. Inoltre, Poggi verrà a sapere da Micaela, che Manuela prova ancora dei sentimenti per lui.

La recente morte di Susanna, deceduta subito dopo essere convolata a nozze con Niko, è stata un duro colpo per Poggi.

Anche negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione fino al 28 ottobre, il figlio di Giulia e Renato continuerà a pensare alla sua defunta moglie. In particolar modo, l'avvocato non avrà voglia di socialità e non prenderà parte ai festeggiamenti per la piccola Elisabetta. Nonostante l'invito ricevuto da Serena, per celebrare il primo compleanno di sua figlia, Niko preferirà non andare a casa Sartori. A quel punto, però, l'avvocato dovrà spiegare la sua assenza, sia a Manuela, sia a Jimmy.

Manuela chiederà al suo ex fidanzato, come mai ha deciso di non recarsi alla festa di compleanno di Elisabetta.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Poggi userà la scusa del lavoro, per avere un alibi con la gemella Cirillo e, inoltre, sarà molto freddo nei confronti della sua ex. Nel frattempo, però, anche Jimmy vorrà sapere da suo padre, come mai non andrà a casa di Serena e Filippo. A quel punto, messo alle strette da suo figlio, l'avvocato confesserà di pensare ancora a Susanna e di non avere voglia di socialità dopo quanto accaduto a sua moglie.

Pertanto, il nipote di Renato dovrà andare a casa degli zii da solo.

Quando sarà alla festa della sua nipotina, Manuela inizierà a pensare al suo ex fidanzato e alla sua freddezza, che ha avuto nei suoi confronti. Non riuscendo a darsi una spiegazione dell'improvviso cambio di atteggiamento di Poggi, Cirillo deciderà di andare ad affrontare l'avvocato, chiedendogli spiegazioni.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, una volta che Manuela e Niko si troveranno faccia a faccia, il padre di Jimmy confesserà di avere saputo da Micaela, che prova ancora dei sentimenti per lui. A quel punto, la gemella tornerà nell'abitazione di Serena, per affrontare sua sorella, dopo il tradimento subito. Manuela e Micaela avranno una furibonda lite a casa Sartori e la torta di compleanno di Elisabetta cadrà sul pavimento. Serena perderà la pazienza e caccerà di casa le gemelle.