Thais Wiggers, l’ex velina di Striscia la Notizia, è divenuta sommelier. La showgirl brasiliana ha conseguito questo titolo a metà maggio del 2026. Thais, a livello televisivo, è stata protagonista del reality show The Couple facendo squadra con Elena Barolo. Del percorso da sommelier, del reality show, del presente e del futuro l’ex velina ne ha parlato in esclusiva a Blasting News. Inoltre Wiggers si è definita orgogliosa della figlia che ha da qualche giorno compiuto 18 anni.

Thais: ‘Ho scelto, per sfida, il percorso più complicato’

Thais, anzitutto complimenti.

Ci racconti questa esperienza relativa al percorso che l’ha condotta ad essere sommelier. Come ha deciso di intraprendere questa avventura?

‘Tutto nasce dal mio amore per l’Italia. Ho scelto con tanto amore l’Italia perché mi trovo molto bene qua; l’amore per la gastronomia, per il vino italiano. Ho un olfatto molto fine e riuscivo a distinguere un Chianti da un Valpolicella. Mi sono detta che avevo un dono e ho voluto approfondire questo dono/passione. Mi sono domandata che percorso potessi fare. Ho indagato con una mia amica e sono venuta a conoscenza dei due corsi maggiori. Ho scelto, per sfida, il percorso più complicato. Mi sono completamente innamorata del corso già dal primo livello. Quindi mi sono concentrata sul secondo e sul terzo livello.

Aver partecipato al programma The Couple mi ha fatto allungare un po’ i tempi. Appena ho potuto ho ripreso il corso e ho effettuato il secondo livello finendolo a dicembre 2025. Poi, purtroppo mi sono rotta la gamba e ne ho approfittato per studiare perché dovevo stare a casa. Andavo in stampelle al corso e ho sentito la vicinanza di tutte le mie amiche. Ogni settimana una mia amica mi accompagnava. La prima, per esempio, è stata Elena Barolo. Ho finito il terzo livello e ho svolto i due esami finali: uno scritto e uno orale. Inoltre questa settimana ho ritirato il “Tastevin””.

Per una buona parte del 2026 ha avuto un piede ingessato. Quanto ha inciso professionalmente?

‘Dura ma per me le sfide maggiori sono mentali.

Sono una donna intraprendente, sportiva. Il mio spirito è indipendente e quindi è stata dura essere stata dipendente per essere stata accompagnata per due mesi. Però ho superato anche questa sfida’.

Wiggers su The Couple: ‘La cosa più bella è stata legare con Elena Barolo’

Facendo un passo indietro, lei ha partecipato al reality show The Couple. Che avventura è stata? La rifarebbe e cosa le ha lasciato?

‘Avevo detto di no a tanti reality, però si è presentato un reality nuovo con un premio di un milione di euro. L’impegno non era tipo Grande Fratello di sei mesi perché non l’avrei mai fatto. Non avrei mai lasciato mia figlia per così tanto tempo. Questo programma prevedeva sfide interessanti, venendo, io dal Brasile.

Purtroppo è stato un programma andato in onda dopo il Grande Fratello e non ha fatto gli ascolti che si aspettavano chiudendolo primo e il premio non è andato a nessuno. A parte che io e Elena Barolo siamo state le prime eliminate (ride). Bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno come far parte di un esperimento umano – perché lo chiamo così – e la cosa più bella è stata legare con Elena, averla vissuta. Siamo andate molto d’accordo considerando che eravamo già amiche ma non come lo siamo ora. Non sono uscita con un milione di euro ma con un’amica in più’.

Attraverso i social la vediamo spesso viaggiare. Le piace molto? C’è un posto che le piace maggiormente?

‘I miei viaggi sono molto all’insegna del vino.

Ho fatto delle masterclass, degustazioni vini del porto. Ho visitato la cantina più importante del Portogallo. Volevo portare mia figlia in Olanda a vedere i campi di tulipani. Sono stata anche in Sudafrica. Io amo l’Italia, le Dolomiti, la Sardegna e ogni volta che posso faccio un salto. La Sardegna è il posto che mi rimane nel cuore. Sono andata con mia figlia, amiche, fidanzati. Quando arrivo in questa terra è come se ci avessi già vissuto’.

Thais Wiggers: ‘Auguri a mia figlia che ha compiuto 18 anni’

Che rapporto ha con i social?

‘Se voglio vendere le pubblicità devo postare cose, avere numeri elevati, tenere il mio pubblico affezionato. L’Italia è il più grande produttore di vino al mondo.

Però si va al ristorante e si gira sempre intorno a quei 10/15 vini su 15.000 etichette. Il vino deve farsi conoscere e un canale con un bacino d’utenza vasto come il mio mi piacerebbe utilizzare la mia passione, il mio studio, il mio know how, comunicando maggiormente con il vino. Lavoro con quello che amo e questa è una possibilità’.

Ha ancora un sogno nel cassetto? Ha progetti futuri?

“Futuro breve, iniziare a comunicare sul vino e non potevo farlo finché non sono diventata sommelier. Poi vediamo come si sviluppa. Un giorno potrei avere la mia vigna. Il mondo del vino ha molto appeal. Volevo fare comunque gli auguri a mia figlia che 2 giugno ha fatto 18 anni. La figlia per una mamma è il progetto principale.

Averla accompagnata alla maggiore età e vedendola così sana fisicamente, di testa, una piccola donna ma brava è una grande soddisfazione Abbiamo avuto un ottimo rapporto. Averla condotta sin qui è come aver compiuto la tua missione e ti puoi dare una pacca sulla spalla’.