La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe già iniziato a lavorare sottotraccia in vista della sessione invernale di calciomercato. Il dg bianconero Damien Comolli starebbe sondando diversi profili che potrebbero tornare utili a Igor Tudor in vista del prosieguo della stagione. Tra i nomi di maggior rilievo osservati dalla Vecchia Signora, ci sarebbero quelli di Sergej Milinkovic Savic e Raphaël Guerreiro, entrambi dotati di grande esperienza. Sullo sfondo resta Nahuel Molina, terzino già monitorato dalla Juve la scorsa estate, che a gennaio potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

Milinkovic Savic è il nome caldo per rinforzare il centrocampo bianconero

Dalle parti della Continassa continua a rimbalzare il nome di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo a gennaio potrebbe lasciare l'Al-Hilal. Il club saudita valuta il cartellino del proprio mediano attorno ai 20-25 milioni di euro: cifra che la Juventus potrebbe mettere sul piatto per accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 95'. L'eventuale approdo a Torino del "sergente" verrebbe accolto con gratitudine da Igor Tudor, che in mezzo al campo necessita di una figura da leader.

Alla Juventus Milinkovic Savic agirebbe al fianco di Khéphren Thuram e Manuel Locatelli, formando un centrocampo tecnico ma allo stesso tempo fisico.

L'attuale tecnico bianconero Igor Tudor potrebbe impiegare il mediano serbo sia in un 3-4-2-1 che in un 3-5-2.

Suggestione Guerreiro, il Bayern Monaco è disposto a cederlo a gennaio

La Juventus oltre ad aggiungere qualità a centrocampo, vorrebbe rinforzare le corsie esterne, per dare maggiore spinda alla fase offensiva. Secondo gli ultimi rumor di calciomercato, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Raphael Guerreiro, che nel giugno del 2026 andrà in scadenza di contratto con Bayern Monaco. Il club bavarese sarebbe disposto a cederlo a gennaio per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Si tratterebbe di un'operazione sostenibile per la Juve, e allo stesso tempo funzionale.

Guerreiro, oltre ad essere un calciatore esperto, sa adattarsi in diversi ruoli. Può infatti agire come esterno a tutta fascia, oppure come centrocampista aggiunto. Tudor non avrebbe problemi ad inserirlo nel suo tradizionale 3-4-2-1.

Tra i calciatori seguiti con interesse dalla Juventus c'è anche Nahuel Molina, in uscita dall'Atletico Madrid, per il quale la Vecchia Signora aveva già espresso un forte gradimento durante la sessione estiva di calciomercato. A gennaio i Colchoneros potrebbero aprire alla trattativa, e la Juve potrebbe affondare il colpo dopo il "no" ricevuto la scorsa estate.