Nuove storie d'amore saranno al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7. Una di queste sarà quella tra Vittorio Conti e Matilde Frigerio. Stando alle anticipazioni, il rapporto tra i due si incrinerà con l'entrata in scena del marito della donna, Tancredi. A tal proposito, recentemente Alessandro Tersigni ha rilasciato un'intervista in cui ha anticipato qualche dettaglio sul triangolo amoroso composto dal suo personaggio e dai coniugi Di Sant'Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: l'arrivo di Tancredi creerà scompiglio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Vittorio e Matilde saranno sempre più vicini. Nelle puntate in onda prossimamente su Rai 1 tra i due nascerà l'amore, ma il loro rapporto non avrà vita facile. Entrambi sono sposati e, nell'epoca in cui è ambientata la soap (anni '60), il matrimonio rappresenta un grande ostacolo. Il divorzio, infatti, non era stato ancora introdotto nell'ordinamento giuridico italiano. Conti è separato dalla moglie Marta che lavora negli Stati Uniti. La nipote di Adelaide, invece, è sposata con Tancredi, ma tra i due ci sono dei problemi per via della mentalità maschilista dell'uomo.

Mentre la giovane Guarnieri, almeno per il momento, non tornerà, il nobile Di Sant'Erasmo invece presto giungerà a Milano e creerà scompiglio. Lo ha confermato Alessandro Tersigni in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv. Stando alle dichiarazioni dell'attore, Conti si ritroverà in un triangolo amoroso e scoprirà che "tra Matilde e Tancredi non è come sembra a Vittorio".

"Vittorio crede che la storia di Matilde con il marito Tancredi stia finendo, da quello che le sente dire. Invece lui tornerà e cercherà di riprendersela", conclude nell'intervista.

Alessandro Tersigni rivela: 'Cercherà di riprendersela'

Alessandro Tersigni, che da sette anni veste i panni del direttore del Paradiso delle signore, ha rivelato alcuni spoiler riguardanti la storia d'amore tra il suo personaggio, Vittorio, e Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo.

Nel corso dell'intervista, l'attore ha dichiarato che Conti è convinto di qualcosa che, però, non corrisponde alla realtà: "Vittorio crede che la storia tra Matilde e il marito Tancredi stia finendo. Invece lui tornerà". Tersigni ha poi anticipato che l'arrivo del fratello di Marco scombinerà l'equilibrio tra Conti e la donna, poiché il nobile è intenzionato a riprendersela. Dunque, anche stavolta la felicità del direttore del grande magazzino verrà messa a dura prova dall'arrivo di un rivale che non ha alcuna intenzione di perdere.

Flavio Parenti sarà Tancredi ne Il Paradiso delle signore 7: 'Dai che manca poco'

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 farà il suo ingresso in scena il personaggio di Tancredi di Sant'Erasmo.

A dare il volto alla new entry sarà Flavio Parenti, attore noto al pubblico italiano per i suoi ruoli in fiction di successo come Un medico in famiglia e Distretto di polizia. Negli ultimi mesi, l'interprete quarantatreenne ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti fatti sul set della nota soap opera di Rai 1, ma non ha rivelato in quale puntata farà la sua prima apparizione. Tuttavia, in un recente post, Parenti ha scritto: "Dai che manca poco". Da questo si può desumere che il personaggio potrebbe apparire nelle puntate che andranno in onda tra il 12 dicembre 2022 e l'inizio del 2023.