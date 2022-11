Continua l'appuntamento quotidiano con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore che continua a conquistare il pubblico del piccolo schermo grazie alle sue trame ricche di colpi di scena e soprattutto ai celebri attori che rendono la soap opera una garanzia.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda venerdì 18 novembre, Matilde smaschererà la stilista davanti a Vittorio e si aspetterà un provvedimento importante. Gloria si accorgerà che suo marito nasconde qualcosa e non ci penserà due volte per affrontarlo e fargli confessare la verità.

Marcello riuscirà ancora una volta a sorprendere la contessa di Sant'Erasmo, mentre Marco riceverà una buona proposta lavorativa. Flora paleserà le sue intenzioni di dedicarsi alla carriera e lasciare il commendatore Guarnieri.

Gloria ottiene una confessione da suo marito

Nella prima parte della puntata de il paradiso delle signore numero cinquanta, Teresio prenderà la decisione di licenziarsi dalla ditta Palmieri e di non voler più lavorare al fianco di un uomo come il commendatore Guarnieri. Dopodiché, l'uomo comunicherà la sua decisione a Vittorio che si è reso disponibile ad ospitarlo a casa sua, ma gli chiederà la massima discrezione.

Nonostante i tentativi di Ezio di non far trasparire la sua preoccupazione per aver dato le dimissioni, sua moglie Gloria dimostrerà di conoscerlo molto bene e inizierà a pensare che l'uomo nascondi qualcosa di importante.

Pertanto, la capo commessa del Paradiso metterà alle strette il marito che sarà costretta a confessare quanto accaduto.

Flora spiazza Matilde al Paradiso

Successivamente, Matilde Frigerio otterrà le prove necessarie per accusare Flora di plagio e di aver mentito sul vestito realizzato da Maria. Infatti, secondo la stilista dell'atelier è stata la signorina Puglisi a copiare il suo abito, ma in realtà non è andata in questo modo e Matilde lo scoprirà.

La cognata di Marco deciderà inizialmente di tacere sulla questione con la contessa, ma si dirigerà subito da Vittorio e gli confesserà quanto ha scoperto sulle bugie della Gentile. Tuttavia, le cose non andranno come sperato poiché, proprio nell'ufficio del dottor Conti, la donna apprenderà che Flora ha effettuato una nuova mossa che la spiazzerà.

Inoltre, la fidanzata di Umberto rivelerà la sua intenzione di dedicarsi alla carriera e di lasciare il commendatore per non farsi influenzare dal suo astio contro la contessa.

Marcello sorprende Adelaide, Marco trova lavoro

Nel frattempo, la contessa avrà quasi perso le speranze di acquistare la serra abbandonata ma il giovane Barbieri riuscirà ancora una volta a sorprendere la donna con un gesto inaspettato. Adelaide farà un passo avanti nei confronti di Marcello e ammetterà le sue capacità.

Infine, Marco coprirà il ruolo di giurato in un concorso letterario e qui rimarrà colpito dagli aspiranti giornalisti: così deciderà di non abbandonare i suoi sogni. La sua scelta verrà ben presto ripagata in quanto troverà un buon lavoro.