Nelle puntate di Uomini e donne, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, Ida e Alessandro lasceranno la trasmissione insieme. In una recente intervista, la dama del parterre over ha parlato del suo rapporto con Vicinanza e di come stanno andando le cose fra di loro. I due fidanzati hanno un bel dialogo e sono entrambi imprenditori.

Uomini e Donne: Ida parla del suo rapporto con Alessandro

Negli ultimi anni, Ida ha sofferto molto per amore e ha tentato più volte di ritornare fra le braccia di Riccardo Guarnieri.

Purtroppo, gli ex protagonisti di Temptation Island non sono riusciti a trovare un punto di incontro e, nello studio di Uomini e Donne, hanno spesso litigato. Anche nelle recenti puntate del dating show di Maria De Filippi, la dama e il single tarantino hanno avuto diverbi, ma Ida ha sempre manifestato la sua volontà di non tornare più sui suoi passi e di continuare la sua frequentazione con Alessandro. Nelle prossime puntate del programma di Canale 5, Ida e Vicinanza lasceranno la trasmissione insieme e Platano ha parlato del suo rapporto con il cavaliere salernitano. In una recente intervista, la parrucchiera siciliana ha spiegato di avere un bel dialogo con il fidanzato.

Uomini e Donne: le parole di Ida Platano su Alessandro Vicinanza

Intervistata per il magazine della trasmissione, Ida ha parlato di come sta proseguendo la sua frequentazione con l'imprenditore campano. A tal proposito, la protagonista del parterre over di Uomini e Donne ha rivelato: ''Abbiamo un bel dialogo, ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo''.

Inoltre, Platano ha spiegato che, molte volte, lei e Alessandro parlano delle loro rispettive attività lavorative e del rapporto instaurato con i propri dipendenti. Ida ha confidato un dettaglio in più su Vicinanza, dichiarando: ''Ogni tanto mi dice che sono troppo buona''.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro lascia lo studio con Ida, Riccardo resta nel parterre

Nelle puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda in televisione dal 21 al 25 novembre, Ida e Alessandro lasceranno lo studio insieme, per continuare la loro storia d'amore, lontano dalle telecamere. Vicinanza, pertanto, è riuscito a conquistare l'ex protagonista di Temptation Island e a farle dimenticare Riccardo. Nel frattempo, Guarnieri continuerà a rimanere nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, cercando la donna della sua vita. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che il cavaliere pugliese non ha commentato la scelta della sua ex fidanzata e ha preferito rimanere in silenzio, durante la registrazione.