Oggi, lunedì 21 novembre, è stata pubblicata una nuova intervista di Marcello Messina, amato ex protagonista di Uomini e Donne. Al blogger Pugnaloni che gli ha chiesto un parere sul percorso di Ida nel Trono Over, l'ormai ex cavaliere ha risposto che la vede ancora troppo legata al passato con Riccardo, anche se si augura che la storia con Alessandro possa durare. Frecciatine neanche troppo velate, invece, all'"antagonista" Armando, col quale ha avuto da ridire quando era in trasmissione.

Aggiornamenti sui senior di Uomini e Donne

Il 21 novembre è iniziata la settimana in cui sarà trasmessa in tv la puntata di Uomini e donne dedicata al fidanzamento tra Ida e Alessandro.

A partire da mercoledì 23, infatti, i telespettatori assisteranno all'ultima apparizione della parrucchiera davanti alle telecamere, un momento attesissimo sia dai fan che da quella fetta di pubblico che non sopporta più l'eccessivo spazio che viene concesso alla dama in trasmissione.

In queste ore, però, un ex di Platano si è esposto per commentare gli ultimi accadimenti nel Trono Over, soprattutto quelli legati alla persona che ha frequentato per qualche mese la scorsa primavera.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha intervistato Marcello Messina, l'uomo al quale la bresciana aveva dichiarato amore prima di incontrare Diego Tavani, Alessandro Vicinanza e prima di avere l'ennesimo ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri.

Le parole sulla protagonista di Uomini e Donne

Quando gli è stato chiesto di esprimere un'opinione sul percorso che Ida ha fatto a Uomini e Donne dopo il suo addio, Marcello ha fatto sapere: "Vedo che sta provando ad andare avanti, ma sembra ancora legata al suo passato".

L'ex cavaliere ha dato atto a Platano di cercare di svincolarsi dal tira e molla infinito con Riccardo, anche se a volte ci ricasca restando a litigare con lui per ore davanti alle telecamere.

In merito a Guarnieri e alle persone che ha corteggiato da quando è rientrato nel cast del dating-show (soprattutto Federica Aversano e Roberta Di Padua), Messina ha detto: "Non penso l'abbia fatto per far ingelosire Ida, ma solo per un interesse personale".

L'uomo, dunque, non crede tanto al sentimento che il pugliese dice di provare ancora per l'ex fidanzata, soprattutto visti i suoi tanti tentativi di approccio con altre donne del cast, a partire dalla vecchia fiamma Roberta.

I pareri sui personaggi di Uomini e Donne

Visti i tanti scontri che avvengono in studio tra Ida e Roberta, Pugnaloni ha chiesto a Marcello se si è mai schierato dalla parte di una oppure dell'altra.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha risposto di no e poi ha precisato: "Alla base di queste discussioni non ci sono sentimenti, ma soltanto competizione".

Messina ha anche fatto un in bocca al lupo a Platano per la storia d'amore che sta vivendo dallo scorso 4 novembre, un rapporto che si augura possa durare nel tempo e possa rendere finalmente felice la "regina" del Trono Over.

L'uomo non ha escluso un suo possibile ritorno nel parterre del dating-show (anche se attualmente non c'è una dama in particolare che ha attirato la sua attenzione), anche perché ha una bellissimo ricordo dell'esperienza agli Elios e delle tante belle persone che ha conosciuto.

Tra queste, però, non figura Armando Incarnato, col quale Marcello si è scontrato più volte in studio soprattutto a causa di Ida; il partenopeo è molto legato alla parrucchiera e si espone spesso per difenderla dalle critiche. Quando gli è stato domandato se ha cambiato idea sull'uomo, l'imprenditore ha fatto sapere: "La cambierò solo se lui cambierà atteggiamento".