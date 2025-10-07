Terminata la seconda puntata del Grande Fratello, in onda ieri 6 ottobre su Canale 5, Francesco Rana è stato censurato dalla regia mentre stava parlando alle spalle di Donatella Mercoledisanto. Secondo il 29enne di Giovinazzo, la coinquilina l'avrebbe più volte offese per il lavoro che svolge: "Mi sto trattenendo molto, non è la prima volta che dice cose gravissime sulla mia professione".

Scintille tra Francesco e Donatella

In occasione delle prime nomination di quest'edizione del GF, Donatella essendo immune ha dovuto effettuare la nomination palese e ha fatto il nome di Francesco Rana: "Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia pugliese come me".

Dal canto suo il 29enne ha cercato di difendersi, sostenendo che la coinquilina lo abbia più volte offese per il mestiere che fa: "Lei dice che conosce persone che usano il distintivo per entrare in discoteca".

Nel post puntata, Rana si è sfogato con Benedetta, Simone, Francesca e Domenico: "Non la sopporto, da quando sono entrato non le ho fatto niente ma lei continua ad ironizzare sul mio lavoro". Il ragazzo ha detto di essere disposto ad affrontare l'argomento con la diretta interessata, ma è sicuro che non risolverebbe nulla: "Lei attacca il mio lavoro, dice cose gravi. Mi sto trattenendo molto". Mentre Francesco proseguiva il suo sfogo, la regia ha preferito censurare il concorrente.

GF: riassunto seconda puntata

Durante la puntata di ieri, Simona Ventura ha parlato dei primi screzi avvenuti all'interno della casa più spiata d'Italia.

In particolare, Grazia è stata protagonista di diversi blocchi: il litigio sulla cipolla da mettere nelle pietanze, il litigio con Domenico per non aver partecipato alla prova budget e il confessionale in cui ha definito una "miracolata" la sua amica Giulia per essere una concorrente del GF. A seguire si è parlato del feeling tra Benedetta e Giulio: quest'ultimo è stato definito dalle concorrenti del parterre femminile il classico "piacione egocentrico". Poi è stata la volta delle nomination dalla quale Matteo, Omer e Giulio sono finiti a rischio eliminazione.

Infine hanno effettuato l'ingresso 5 nuovi concorrenti anche se attualmente si trovano in tugurio: Bena, Rasha, Mattia, Flaminia e Ivana.

Il commento di alcuni utenti del web

Sul web diversi utenti hanno commentato la seconda puntata del reality show.

"In quella casa l'unico savio è Matteo e loro che fanno lo nominano?", ha tagliato corto un utente. Un altro ha aggiunto: "Grazia ha stancato. Per ogni cosa fa una scenata, ma che si desse una calmata". Tra gli utenti c'è chi ha criticato Donatella: "Ha ragione Rana, come si permette a dire che certi usano il distintivo per avere i privilegi nella vita".