Lunedì 6 luglio, alle 20:50 su Rai 3, Un posto al sole torna con una puntata carica di tensione e scelte difficili. Le anticipazioni rivelano che Damiano sarà costretto a fare i conti con una decisione che lo tormenta da giorni, mentre il passato torna a bussare con forza. Alla vigilia di un momento cruciale, l’uomo ripercorrerà tutta la storia della sua amicizia con Eduardo: un legame nato anni fa, incrinato dal carcere, ricucito grazie alla collaborazione come informatore e poi di nuovo distrutto dalle rapine, dalle bugie e dalla relazione clandestina con Stella.

Nel frattempo, la pressione del suo nemico numero uno, l’ispettore Grillo, che è anche il suo diretto superiore, si farà sempre più soffocante, alimentando un clima già esplosivo nelle puntate precedenti.

Damiano tra lealtà e dovere: il passato che non smette di tornare

Damiano si ritroverà a rivivere ogni fase del rapporto con Eduardo, cercando di capire dove si è spezzato qualcosa in modo irreparabile. Le puntate andate in onda hanno mostrato un uomo diviso: da un lato il poliziotto che deve rispettare le regole, dall’altro il cognato che ha provato a rialzarsi dopo il carcere, diventando informatore e tentando di costruire una nuova vita. Ma la ricaduta di Eduardo è stata devastante: le rapine, le frequentazioni pericolose, la relazione con Stella e la sensazione che ogni passo lo abbia riportato esattamente nel punto da cui era fuggito.

Ora Damiano deve decidere se continuare a proteggerlo o se accettare che non può più salvarlo.

Grillo stringe la morsa: il faccia a faccia che può cambiare tutto

L’ispettore Grillo, da settimane, ha messo nel mirino Eduardo e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Le puntate precedenti hanno mostrato chiaramente come il suo obiettivo sia chiudere definitivamente la partita, convinto che Eduardo sia un criminale recidivo che merita di pagare ogni errore. La tensione tra Grillo e Damiano è cresciuta episodio dopo episodio, fino a trasformarsi in un conflitto personale. Nella puntata di lunedì, il confronto sarà inevitabile: Damiano dovrà affrontare il suo capo, consapevole che ogni parola potrebbe avere conseguenze pesanti sia per lui che per Eduardo. Una serata che si preannuncia decisiva, con un equilibrio pronto a spezzarsi.