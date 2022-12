Gemma Galgani viene "smascherata" da un'ex dama di Uomini e donne trono over. Il volto storico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi continua a essere al centro dell'attenzione mediatica e, a distanza di anni dal suo arrivo in studio, è ancora alla ricerca del grande amore della sua vita.

Un percorso che va avanti da fin troppo tempo, al punto che in tanti sospettano che il vero scopo della dama torinese sia quello di cercare non tanto il grande amore bensì ottenere visibilità e successo grazie alla popolarità che sa offrire un programma seguitissimo come quello di Maria De Filippi.

Gemma ancora al centro delle polemiche a Uomini e donne

Il percorso di Gemma Galgani, infatti, continua a dividere l'opinione pubblica e a oggi alcuni sospettano che la dama torinese sia presente in studio non per trovare un fidanzato bensì per "scaldare la sedia" e approfittare così del successo e della visibilità garantiti dal programma di Canale 5.

A rincarare la dose nei confronti della dama torinese, ci ha pensato anche un'ex dama del parterre over che, intervistata in forma anonima dal settimanale Nuovo, non si è fatta problemi a puntare il dito contro Gemma.

In particolar modo, questa ex dama della trasmissione Mediaset, sostiene che Gemma si sarebbe sottoposta ai vari interventi di chirurgia non per far breccia nel cuore di un cavaliere della sua stessa età.

'Voleva un toy-boy', un'ex dama di Uomini e donne spara a zero su Gemma

"Altro che arzilli vecchietti, a lei piacciono la pelle tonica e i muscoli definiti", ha dichiarato questo ex volto della trasmissione di Maria De Filippi che si è scagliata così contro la dama torinese.

"Voleva ringiovanirsi per aggiudicarsi un toy boy", ha aggiunto ancora questa ex dama ignota di Uomini e donne, tirando in ballo anche i vari interventi di chirurgia ai quali si è sottoposta Gemma Galgani nel corso degli ultimi anni.

Un pensiero condiviso anche da Tina Cipollari che, nel corso di questa stagione, non si è mai fatta problemi a puntare il dito contro la dama torinese.

Anche Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani

L'opinionista di Uomini e donne, da sempre "nemica giurata" di Gemma, ha più volte ribadito il fatto che la situazione sarebbe peggiorata dopo i vari interventi di chirurgia.

"I risultati non sono evidenti", ha sentenziato Tina senza farsi troppi scrupoli anche se, la dama torinese, malgrado le critiche e le polemiche sul suo conto, va avanti dritta per la sua strada.