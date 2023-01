Sono passate circa 24 ore da quando è trapelata l'anticipazione che Samuel e Vanessa sono stati eliminati da Amici. La puntata in questione non è ancora andata in onda, per questo nei daytime i due ballerini compaiono ancora.

Il 26 gennaio, però, sui social network è montata una polemica per come Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno trattato l'allieva di hip-hop in sala prove: un parere condiviso da vari spettatori,è che i professori avrebbero umiliato inutilmente la ragazza, dandole un compito troppo difficile per lei.

Il parere del pubblico di Amici

Nel corso del pomeridiano di Amici di giovedì 26 gennaio, è stato mostrato il compito che Vanessa ha eseguito a "porte chiuse", ovvero senza il pubblico in studio. La danzatrice hip-hop ha dovuto preparare e poi portare in scena una coreografia ideata dalla maestra Celentano per mettere in evidenza tutti i suoi difetti.

Dopo aver visto la giovane sul palco, la professoressa di classico l'ha definita un "disastro" e le ha dato 1 come voto.

Emanuel Lo, che è il tutor della ballerina, non si è prodigato più di tanto per difenderla, tant'è che lei è uscita dalla sala e non ha trattenuto le lacrime.

Tutto questo è accaduto prima che venisse registrato il 18° speciale, ossia l'ultimo al quale Vanessa ha partecipato nel ruolo di allieva della scuola.

La protesta degli spettatori di Amici

Chi ha letto le anticipazioni della 18^ puntata di Amici, oggi ha visto con occhi diversi il daytime e quello che è successo a Vanessa.

Sui social network, infatti, sono apparsi molti commenti di protesta per come l'alunna è stata trattata da quando ha ottenuto il banco finché non è stata mandata a casa dal suo stesso insegnante,

"L'hanno fatta entrare solo per dirle che è un disastro totale", "Tutto questo non ha senso, è un'umiliazione inutile", "Si lamentano che non c'è tempo per migliorare perché tra poco inizia il serale, e continuano a prendere gente", "Mi dispiace per lei", "Ma quale è stato il senso di farla entrare?

", "L'hanno trattata veramente a pesci in faccia", "Queste cose dovevano verificarle nelle settimane di stallo, le hanno fatto sprecare un'opportunità", questi sono alcuni dei pareri che i fan del talent-show hanno espresso sul web durante la messa in onda del pomeridiano.

Una coppia di Amici si è lasciata

Un altro momento del daytime che ha creato chiacchiericcio tra i fan di Amici, è stato quello dedicato a una delle coppie "superstiti" di questa edizione.

Se all'inizio dell'anno scolastico tanti allievi si sono fidanzati, col passare dei mesi quasi tutte queste unioni sono venute meno.

Il 26 gennaio, infatti, Gianmarco ha lasciato Megan dicendole che le cose tra loro non funzionano più e che la cosa migliore per entrambi è quella di chiudere la storia. La ballerina ha accettato questa decisione ma, quando ha realizzato che stava veramente finendo tutto, è scoppiata a piangere.

Con questa rottura (ufficializzata dall'alunno del team Celentano in una conversazione con i compagni), rimane solamente una coppia in casetta: Piccolo G e Federica sono stati gli ultimi a mettersi insieme, ma sono gli unici a resistere alle difficoltà della convivenza sotto lo stesso tetto 24 ore su 24.

In questi mesi, inoltre, sono "scoppiate" anche le coppie formate da Mattia e Maddalena, Wax e Claudia.

Rita e Niveo, infine, stanno ancora insieme, ma si son dovuti separare almeno provvisoriamente perché lei è stata eliminata.