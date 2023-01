Il daytime di Amici che è andato in onda il 26 gennaio, ha fatto chiarezza su un amore che è sbocciato all'interno della scuola all'inizio della ventiduesima edizione. Dopo aver cercato in tutti i modi di andare d'accordo, Gianmarco e Megan hanno deciso di interrompere la loro relazione in modo definitivo: è stato il ballerino del team Celentano a chiedere per primo la chiusura della storia in seguito ad una freddezza durata settimane. La ragazza si è commossa ma ha accettato la scelta dell'ormai ex fidanzato di mettere un punto al loro rapporto sentimentale.

Finisce un altro amore ad Amici

Quello dedicato alla storia tra Megan e Gianmarco, era diventato ormai uno spazio fisso nelle puntate pomeridiane di Amici: i telespettatori, infatti, sono stati aggiornati settimanalmente sugli alti e bassi che ha vissuto la coppia di ballerini, un tira e molla che oggi ha raggiunto il suo atto finale.

Nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv giovedì 26 gennaio, è stato mostrato il confronto che i due allievi hanno avuto in casetta poco prima del 18° speciale, un faccia a faccia arrivato dopo giorni di silenzi e incomprensioni mai espresse.

Il titolare del team Celentano si è detto stanco di non riuscire a vivere il rapporto con la compagna come vorrebbe, o almeno come è stato all'inizio, e per questo l'ha invitata a riflettere su quale fosse la cosa migliore da fare per entrambi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

"Chiudiamo questa storia, io non ce la faccio più. Basta, non funziona ed è inutile andare avanti", ha detto Gianmarco mentre la fidanzata cercava di comprendere il suo stato d'animo.

Megan ha concordato col compagno sul periodo difficile che hanno vissuto, ma ha anche precisato che non riesce ad immaginarsi senza di lui nella vita quotidiana.

Visto che la danzatrice del team Todaro faticava a fare il passo decisivo, è stato Petrelli a mettere un punto alla loro traballante relazione.

La conferma della rottura è arrivata quando Piccolo G si è avvicinato al danzatore hip-hop e gli ha chiesto: "Ma vi siete lasciati davvero? Così, all'improvviso? E perché?".

"Sì, ci sono tante cose che non vanno", ha risposto l'allievo di Alessandra Celentano.

La storia tra Gianmarco e Megan, dunque, è finita e i due si sono presentati alla 18esima puntata di Amici da single e concentrati esclusivamente sull'obiettivo di ottenere la maglia oro del serale.

Le anticipazioni del prossimo speciale di Amici

Il daytime odierno del talent-show, è stato il penultimo prima della messa in onda di un attesissimo speciale.

Le anticipazioni della registrazione di Amici del 25 gennaio, fanno sapere che due allievi sono stati eliminati per volontà dei loro professori di riferimento.

Raimondo Todaro ha deciso di sostituire Samuel con un ballerino hip-hop di nome Alessio, mentre Emanuel Lo ha mandato via Vanessa dopo essersi accorto che non è abbastanza pronta per affrontare le mille difficoltà della prossima fase del programma.

Per quanto riguarda il cast del serale, nella 18esima puntata non è stata assegnata nessuna maglia oro: al momento, dunque, soltanto Ramon e Isobel hanno la sicurezza di partecipare all'esordio del prime time di metà marzo.

Le gare di canto e ballo, invece, sono state vinte rispettivamente da Piccolo G e Paky: Zerbi e Celentano, però, hanno concordato nel rimandare l'accesso al serale dei loro alunni che hanno conquistato i giudici con le loro esibizioni.

Samu è ancora in sospeso perché la sfida non si è svolta: chi era in studio ha raccontato che il giovane che si sarebbe dovuto confrontare col titolare della scuola non era disponibile, quindi questa sfida è stata rinviata per la terza settimana consecutiva.