I fan di Uomini e donne sono quasi certi che sia Gemma Galgani che Arcangelo Passirani faranno parte del cast della nuova edizione, ma la conferma arriverà solo con le anticipazioni della prima registrazione, attualmente prevista per il 27 agosto. In un’intervista rilasciata al magazine della trasmissione, il cavaliere ha sorpreso tutti dichiarando che gli piacerebbe avere un confronto con la dama che ha frequentato per un periodo e con la quale ha avuto numerosi scontri prima della fine della stagione.

Il tentativo di pace da parte di Arcangelo

Mercoledì 27 agosto trapeleranno i nomi di tutti i componenti del parterre Over dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, tra i quali dovrebbe esserci anche Gemma.

Prima dell'inizio delle vacanze, la dama è stata al centro di una delle dinamiche che più hanno appassionato il pubblico: il "triangolo" amoroso che vedeva Galgani contendersi con Marina il cuore di Arcangelo.

Quest'ultimo ha scelto di interrompere la conoscenza con Gemma per approfondirne di nuove (tra cui quella con Cinzia), ma lei non ha gradito e l'ha criticato duramente per settimane.

Oggi, a distanza di mesi dal loro ultimo incontro in studio, il cavaliere si è detto pronto a mettere da parte i rancori e ha proposto a Gemma una "tregua".

"Le relazioni non sono mai lineari. A volte iniziano e si interrompono, o semplicemente si trasformano. Credo che un chiarimento tranquillo non ci farebbe male, anzi”, ha dichiarato Arcangelo in quella che a tanti è sembrata una richiesta di confronto con la donna che ha frequentato la scorsa primavera.

Le date delle prime registrazioni della stagione

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne inizieranno mercoledì 27 agosto (sono previste altre riprese anche giovedì 28), quindi tra meno di una settimana si scoprirà cosa è successo tra i personaggi più discussi del cast durante le vacanze.

Tra le ipotesi che hanno fatto i fan in questo periodo, c'è anche quella sul possibile ritorno in studio di Ida, che manca dal parterre da più di un anno.

Nei primi appuntamenti della stagione sarà svelata l'identità dei nuovi tronisti, che dovrebbero essere quattro (presumibilmente due ragazzi e due ragazze) e che potrebbero avere già un trascorso in televisione. Si vocifera che sulla poltrona rossa potrebbe accomodarsi qualche protagonista di Temptation Island 2025, in particolare si parla di Sarah e del single Flavio.

Il 22 settembre l'esordio su Canale 5

Se le registrazioni cominceranno la prossima settimana, si sa già che Uomini e donne non tornerà in onda a breve.

Salvo cambi di programma, la prima puntata dell'edizione 2025/2026 sarà trasmessa lunedì 22 settembre alle ore 14:45.

La pausa estiva del dating show durerà circa quattro mesi: la passata stagione è terminata il 31 maggio con la messa in onda della scelta di Gianmarco in prima serata.