Questo pomeriggio è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 29 gennaio. Tante le cose che sono successe in studio tra gare di canto e ballo, sfide, nuovi ingressi e due allievi eliminati a poche settimane dall'inizio del serale. Vi è poi stato il ritorno di Anna Pettinelli. L'ex prof di canto è stata giudice insieme a Rocco Hunt e Alex Britti della gara che ha visto arrivare primo Piccolo G, allievo di Rudy Zerbi. Il prof però ha scelto di non dargli ancora l'ambita felpa color oro.

Todaro ha eliminato il suo allievo ed ha fatto entrare Alessio, ballerino di Hip Pop

Raimondo Todaro, insegnante di danze latino americane, ha deciso dopo gli ultimi risultati sempre deludenti, di eliminare Samuel. Al suo posto, ha fatto entrare il ballerino di Hip Pop Alessio. Anche Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia, ha preso la drastica decisione di mandare via Vanessa. Giudice della gara ballo è stato l'etoile Sergio Bernal. Questa la classifica da lui stilata: Paky, Samu, Gianmarco, Mattia, Maddalena, Megan, Vanessa, Samuel ex Eleonora. Alessandra Celentano ha detto a Samuel che sta cercando in tutti i modi di procurargli una borsa di studio per l'Accademia di Monaco di Baviera.

La sfida di Samu invece è stata rimandata ancora una volta in quanto pare che il suo sfidante non fosse ancora pronto per affrontarlo. È stata fatta invece quella di Federica voluta dal prof Rudy Zerbi. L'allieva di Arisa ha vinto ed è dunque rimasta bella scuola.

Nessuna maglia del serale assegnata, Alex Riina ospite

Nel corso della puntata non è stata assegnata alcuna maglia del serale.

Gli unici due ad aver avuto già questa importante possibilità sono stati Ramom e Isobel, entrambi allievi di Alessandra Celentano. Durante la registrazione, Maria De Filippi ha poi annunciato che chi acquisterà l'album di inediti degli allievi avrà la possibilità di partecipare ad un loro concerto dal vivo. Ndg, allievo dell'insegnante Lorella Cuccarini, non era presente in studio.

Mattia Zenzola ha nuovamente vinto la prova Tim, mentre Gianmarco che ha affrontato il compito assegnatogli da Raimondo Todaro quella Oreo. È tornata in studio Rebecca Staffelli. La speaker radiofonica ha comunicato i 4 finalisti che sono: Piccolo G, Federica, Wax e Angelina. Gli allievi poi hanno avuto la possibilità di stilare le loro personali classifiche di canto e ballo e al primo posto hanno messo, Angelina per il canto e Isobel per il ballo. Samu invece ha vinto il premio World of dance. Ospiti della puntata, Alex Riina e Sophie and the Giants. Che aggiungere. Non resta che seguire la nuova puntata di Amici.