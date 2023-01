Lunedì 2 gennaio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come di consueto, oltre agli scontri avvenuti in diretta televisiva, gli animi dei vipponi non si sono placati neanche dopo la puntata. Tra Daniele, Oriana e Nicole, ci sono stati dei dissapori e proprio Marzoli, intenta a far pace, tenta di far ragionare Daniele, il quale però la manda via.

GFVip, Daniele furioso con Marzoli

Tutto è avvenuto post puntata, mentre Daniele Dal Moro era intento a giocare in solitudine al biliardo. Oriana, dispiaciuta per quanto accaduto tra lei, lui e Nicole, invita il Vip a mettere da parte il loro battibecco così da poter chiarire una volta per tutte con l’attrice, dicendo: “Potresti farlo”.

L’intervento di Marzoli tuttavia non ha avuto l’effetto sperato e Daniele, anziché ascoltare il consiglio di Oriana, ha sbottato dicendo: “Tu non mi devi parlare. Se ne ho voglia lo faccio, se non ho voglia di parlare e chiarire, non lo faccio. Non ho bisogno dei tuoi consigli”. Dal Moro sembra essere infatti molto infastidito dalla presenza di Oriana, ma chissà se a mente lucida e calma, riuscirà a far pace con Nicole e chiarire anche con la showgirl spagnola, in merito ai dissapori avuti nei giorni scorsi.

Riassunto Grande Fratello puntata 2 gennaio

La puntata del 2 gennaio 2023 del Grande Fratello Vip si è aperta con il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Se Antonella, a fine confronto, ha confermato di non voler più avere nulla a che fare con Edoardo, il volto di Forum invece ha lasciato una porta aperta, dicendo: "Se lei si pentirà di tutte le litigate avute in casa e chiederà scusa, allora io potrei perdonarla".

Tuttavia i due nel corso della puntata si sono cercati più volte e la storia d'amore tra i due potrebbe avere una nuova svolta. Rossetti, a causa di un malessere, ha preso la decisione di ritirarsi. Patrizia così ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha poi chiamato in studio Luca Onestini, per un aspro confronto con l'opinionista d'eccezione, Soleil Sorge.

Spazio poi al verdetto del televoto tra: Oriana, Sarah, Nikita e Wilma, a lasciare la casa è Wilma Goich, la quale, grazie al biglietto di ritorno, è rientrata in gioco. Momento sorpresa per Sarah Altobello che ha ricevuto la dolce visita della sua mamma, oltre ad essersi poi salvata al televoto. Infine nuove nomination, ad andare al televoto sono: Davide, Dana e Oriana e la prossima puntata andrà in onda lunedì 9 gennaio 2023.

La puntata è stata vista da 2.951.000 telespettatori, con uno share pari al 21.9%, contro il film de "Il Re Leone", in onda su Rai 1, che ha invece tenuto incollati davanti al video 3.031.000 spettatori, con uno share del 16.5%.