Una delle novità introdotte in questa edizione del Grande Fratello Vip, è la figura di Giulia Salemi. L’ex concorrente del GFVip, ha il compito di scegliere i tweet e mandarli in onda, come se fosse la voce del popolo social. Tuttavia, questa posizione spesso è stata criticata, sopratutto da Luca Onestini che è andato contro Giulia Salemi. Infatti, anche dopo la puntata di lunedì 23 gennaio 2023, non ha perso tempo per criticare Giulia, accusandola di essere falsa e condizionata.

GFVip, Luca sbotta nella notte contro Giulia

Tutto è iniziato quando Giulia ha letto alcuni tweet negativi nei confronti di Luca Onestini.

Il gieffino, dopo la puntata, si è sfogato con gli altri inquilini, parlando male di Salemi. Luca ha dichiarato: “Io questa cosa dei tweet impostata, non è proprio equa. È lei a scegliere cosa leggere, sempre in un certo modo. Magari fanno vedere due o tre tweet di un tipo e poi ce ne sono altri che dicono altre cose. Su di me ad esempio hanno sempre mostrato cose negative, spesso non mi fanno vedere nulla”. Onestini ha poi spiegato che anche nel reality che ha fatto in Spagna, era solito mostrare due tweet, uno negativo e uno positivo, in modo tale da poter essere oggettivi e corretti e far avere al concorrente una visione completa di ciò che il pubblico pensa di lui. Luca ha poi continuato dicendo: “In Spagna poi eravamo in diretta 5 giorni su 7.

C’erano puntate diverse, con litigate anche peggiori di queste. Poi ovviamente Giulia è amica di Soleil, la mia ex e lei viene influenzata. I tweet li sceglie lei e non gli autori”. Pare dunque che Onestini non riesca ad accettare di buon grado il ruolo di Salemi, affidato a lei proprio da Alfonso Signorini.

Riassunto puntata 23 gennaio e ascolti tv

La puntata del 23 gennaio 2023 del Grande Fratello Vip, è iniziata con lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, le quali, dopo essere state chiamate in super led, si sono scontrate in diretta, rimarcando di non sopportarsi. Spazio poi a Nikita Pelizon e Luca Onestini; Nikita ha invitato Luca a cena, con l'intento di chiarirsi.

Tuttavia le cose non sono andate come sperate, il gesto della modella triestina è stato visto come falso e duramente criticato in casa. Tra i due concorrenti sono volate nuove accuse, fin quando è entrata poi la mamma di Luca, la signora Carla, la quale non ha riservato belle parole per Nikita e altri concorrenti nella casa. L'eliminata della puntata è stata Wilma Goich e per Edoardo Tavassi è giunta una toccante lettera da parte di suo padre. La puntata è stata seguita da 2.639.000 spettatori, con uno share del 19.1%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata la fiction di Rai 1 dal titolo Blackout- Vite sospese, che ha ottenuto 4.137.000 spettatori e il 21% di share.