La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano creata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, rivelano che Francesco Rizzo (Christian Roberto) cercherà di non far trasparire il suo desiderio di essere assunto in Caffetteria. Il figlio di Palma (Valentina Tomada), al contempo, cercherà di assumere un mood quanto più professionale possibile dinanzi agli occhi del gestore Salvatore Amato (Emanuel Caserio), tanto che quest'ultimo apprezzerà la dedizione del giovane e deciderà di proporgli un ingaggio per il Bar Bottini.

Maria Puglisi (Chiara Russo) e Vito Lamantia (Elia Tedesco), dopo una romantica serata trascorsa assieme, saranno in procinto di baciarsi ma Francesco entrerà nel momento clou, interrompendo di fatto l'effusione amorosa tra i due. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che il giovane Rizzo interromperà di proposito il bacio tra Maria e Vito, forse per un lieve interesse che inizierà a maturare in lui nei riguardi della giovane sarta.

Nascerà un triangolo amoroso tra Vito, Francesco e Maria

Negli episodi iniziali della stagione in essere della soap di Rai 1, i telespettatori stanno assistendo alla corte serrata del nuovo contabile dell'atelier nei riguardi della giovane e talentuosa sarta.

Corteggiamento che sinora non ha dato i frutti sperati, un po' per le intromissioni di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e un po' perché vari contrattempi hanno rallentato un approfondimento della conoscenza tra Lamantia e Puglisi.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Vito si ritroverà ad avere un inaspettato avversario nella lotta alla conquista del cuore di Maria e tale antagonista prenderà il nome di Francesco.

Francesco potrebbe aver interrotto di proposito il bacio tra Maria e Vito

Nei prossimi episodi dello sceneggiato Rai, Francesco entrerà prepotentemente in diverse storyline.

Rizzo junior, difatti, inizierà a lavorare prima al Bar Bottini e, successivamente, troverà un impiego anche nella sartoria della boutique, luogo professionale dove perderà la testa per Maria, oltre a far parte del triangolo amoroso citato che coinvolgerà la sarta e il contabile.

Considerando che gli spoiler ufficiali ci anticipano che Francesco si innamorerà di Maria Puglisi, è probabile che lo stesso interromperà di proposito il bacio tra la ragazza e Lamantia, forse a causa dei primi barlumi d'interesse che proverà nei riguardi della giovane sarta.