La terza stagione di Lol - Chi ride è Fuori sarà disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 9 marzo. Confermati in control-room Fedez e Frank Matano, sarà invece Maccio Capatonda a raccogliere il testimone da Lillo in qualità di disturbatore: suo obiettivo, cogliere in fallo i dieci concorrenti, tutti campioni di comicità e ironia.

Lol - Concorrenti e meccanismo

I concorrenti della terza edizione di Lol - Chi ride è fuori sono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo (volto della fiction prestato alla comicità, già visto su Amazon tra le prede della prima stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo), Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi (presenza femminile storica dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, il cui primo avvicinamento al mondo dello streaming risale alla serie Netflix Summertime).

Chiusi in un Loft per sei ore, i dieci comici devono tentare di far ridere i loro colleghi cercando, d'altra parte, di restare impassibili di fronte alle trovate brillanti degli altri.

Si può essere ammoniti una sola volta: il cartellino rosso sancisce, come sui campi di calcio, l'eliminazione. Colui o colei che alla fine avrà resistito più di tutti, vincendo Lol - Chi ride è fuori si accaparrerebbe simbolicamente il premio finale di 100.000 Euro che deve devolvere ad un'organizzazione benefica a sua scelta.

L'albo d'oro

Le prime due edizioni di Lol - Chi ride è fuori, a cui ha fatto seguito uno speciale natalizio rilasciato su Prime Video lo scorso 19 dicembre, sono state vinte rispettivamente da Ciro Priello (del collettivo The Jackal) e Maccio Capatonda (che ha battuto al fotofinish Virginia Raffaele).

Che la terza sia quella giusta per vedere trionfare una donna?

Al di là della vittoria, il programma (anche quest'anno rilasciato in due tranche tra il 9 e il 16 marzo 2023) ha rappresentato un notevole trampolino di lancio o ri-lancio per chiunque vi abbia partecipato: emblematico il caso di Lillo, il cui alter-ego Posaman si è addirittura guadagnato una serie tv "da solista" (Sono Lillo è disponibile su Prime Video dallo scorso 5 gennaio).

Ma è innegabile anche il successo di Frank Matano (conduttore di Sa, Sa, Prova, Prova!, tra gli altri show bandiera di Amazon in Italia) e Michela Giraud, consacrata a volto "generalista" dalla partecipazione a Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker in onda la scorsa primavera su Canale 5 e protagonista su Netflix di uno speciale dal titolo "La verità, lo giuro", in cui racconta con ironia e profondità il percorso che oggi l'ha portata ad accreditarsi come una delle più promettenti donne di spettacolo della sua generazione.