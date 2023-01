Prosegue l'appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri. Domenica 29 gennaio andrà in onda la quarta puntata che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena.

La storia d'amore fra il vicequestore Lobosco e Danilo andrà in forte crisi. I due avranno infatti non poche difficoltà a gestire il loro rapporto a distanza. Lolita, però, non potrà distrarsi dai suoi impegni lavorativi, dato che dovrà indagare per far luce sulla morte di un prete.

Le indagini di Lolita Lobosco, quarta puntata: problemi in amore

La quarta puntata stagionale della serie tv, nata dalla penna di Gabriella Genisi, andrà in onda su Rai 1 domenica 29 gennaio.

Danilo ripartirà per Stoccolma in fretta e furia e questa cosa non piacerà affatto alla sua compagna. Lolita, difatti, sembra avere una certa insofferenza per le storie d'amore a distanza. Tuttavia l'uomo darà sempre più priorità alla carriera.

Al contempo anche Forte sembrerà avere non poche difficoltà a gestire la sua nuova situazione sentimentale. Antonio, difatti, dovrà fare i conti con la gelosia che prova nei confronti del rapporto fra la moglie e un suo giovane collega. L'ispettore si sentirà "inferiore" rispetto all'aitante amico di Porzia.

La protagonista aiuterà il giovane Domenico

Nel corso della quarta puntata di Le indagini di Lolita Lobosco, il vicequestore incontrerà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Domenico, il ragazzo, aiutato dalla donna già nel corso della prima stagione.

Lolita, difatti, aveva cercato di dissuaderlo dal prendere una cattiva strada, indirizzandolo verso un destino diverso.

La protagonista, rivedendo un po' sé stessa in quel ragazzino, ha riposto in lui molte attenzione ed aspettative. Tuttavia gli sforzi di Lolita sono serviti a ben poco.

Nel corso della puntata di domenica 29 gennaio, difatti, il ragazzo verrà arrestato per furto. La poliziotta, però, non lo lascerà solo, aiutandolo e seguendolo in questo percorso.

Puntata 29 gennaio: si indagherà sulla morte di un prete

Danilo "spezzerà" il cuore di Lolita allontanandosi da lei. La vicequestore, però, non avrà troppo tempo per pensare alle sue pene d'amore, dovendosi impegnare in una nuova indagine. La sua squadra, infatti, dovrà scoprire chi si nasconde dietro la misteriosa morte di un prete.

Intanto Nunzia e Trifone faranno ormai coppia fissa, ritrovando un po' di serenità dopo alcuni anni difficili.