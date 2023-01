E' tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023 con il solito Amadeus alla conduzione delle danze.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione il Presidente dell'Ucraina Voloymyr Zelensky che sarà presente in videomessaggio: la cosa ha ovviamente scatenato una serie di reazioni, l'ultimo in ordine di tempo ad essersi espresso sull'argomento è stato, tramite l'ultimo numero del settimanale Chi in uscita mercoledì 18 gennaio, Alfonso Signorini che ha dichiarato di trovare di cattivo gusto l'intervento del presidente ucraino. Signorini crede che la cosa rappresenti una mancanza di rispetto verso tutti coloro che si trovano ad affrontare la guerra in corso ormai da mesi tra la Russia e la stessa Ucraina.

Le parole del direttore di Chi

Durante il Festival, Alfonso Signorini si troverà ad andare in onda con il Grande Fratello Vip 7. Sulla pagine del Chi, il conduttore e giornalista si è espresso circa la presenza del presidente ucraino alla kermesse canora di quest'anno: "Eppure in tutto questo c'è un retrogusto amaro che non posso fare finta di ignorare. E non è la prima volta che mi capita. Ricordo ancora quando vidi il servizio glamour realizzato dal presidente ucraino con la moglie Olena sulle patinatissime pagine di Vogue. Non volevo credere ai miei occhi. Nel pieno della guerra, sullo sfondo di un tragico palcoscenico di macerie e di morti, quelle immagini erano un vero e proprio pugno nello stomaco".

Zelensky è già intervenuto all'Eurovision Song Contest, ai Golden Globes e al Festival di Cannes. Il Presidente dell'Ucraina è stato anche ospitato presso la Casa Bianca dal Presidente Biden ringraziando nell'occasione per tutti gli aiuti militari ricevuti. Secondo il punto di vista di Alfonso Signorini, nel bel mezzo di una guerra un presidente dovrebbe selezionare meglio e con più gusto i propri canali di comunicazione: "Esiste anche un rispetto per chi è in prima linea a combattere, per chi ci ha rimesso la pelle e per le famiglie private di un affetto.

Preferisco i tempo in cui i generali se ne stavano a combattere in trincea con i loro soldati".

Mediaset ha deciso: nessun cambio programmazione durante il Festival

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Mediaset ha deciso di mandare in onda i suoi programmi di punta facendo diventare realtà le prime ipotesi che erano circolate al riguardo: cambio di strategia dunque rispetto agli ultimi anni nei quali a Cologno si era deciso di mandare in onda dei vecchi film per non accendere gare d'ascolti con competitività evidentemente differenti.

Il Grande Fratello Vip 7 tornerà con la doppia puntata: lunedì e venerdì (giorno in cui ci sarà il videomessaggio di Zelensky). Maria De Filippi andrà in onda invece il giorno della finale della kermesse con C'è Posta per Te. Su Italia1 proseguirà poi la messa in onda de Le Iene con Teo Mammucari e Belen Rodriguez.