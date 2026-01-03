Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin affronterà Nisan e Doruk con parole destinate a sconvolgerli. Ai bambini verrà detto che Arif sarebbe responsabile della morte del padre e della nonna, mettendo in discussione la versione finora conosciuta. Un’accusa pesantissima che incrinerà le loro certezze e aprirà una frattura profonda nel legame con l’uomo, dando avvio a una manipolazione destinata ad avere conseguenze durature.

Sirin solleva dubbi su Arif parlando con Nisan e Doruk

Sirin porterà avanti la sua vendetta coinvolgendo Nisan e Doruk.

I bambini saranno felici all’idea di rivedere Arif, convinti che l’uomo sia finalmente tornato. Un entusiasmo che verrà rapidamente spezzato.

"Tutti vi mentono", dirà ai piccoli, parlando apertamente di Arif. Secondo Sirin, né la loro madre né gli adulti che li circondano avrebbero mai detto la verità.

"Non è vero. La mamma non ci mentirebbe mai", ribatteranno i bambini.

Sirin accusa Arif davanti a Nisan e Doruk

Sirin, però, continuerà imperterrita: "Ah no? Allora ascoltate bene. Arif non è mai stato nel suo paese. In realtà è stato in prigione. E questo significa che vi hanno mentito".

"In prigione? E perché?", chiederanno sconvolti.

"Perché la polizia l’ha arrestato. È un assassino. Ha ucciso vostra nonna.

E ha ucciso anche vostro padre".

A quel punto Nisan ricorderà la versione raccontata dalla madre: "La mamma ci ha detto che è stato un incidente".

Ma Sirin non farà alcun passo indietro: "Ancora una bugia. Pensateci bene: se fosse stato davvero un incidente, perché la polizia avrebbe messo Arif in carcere? In quell’incidente sono morti vostra nonna e vostro padre, ed è stato Arif a ucciderli".

Sirin impone il silenzio a Nisan e Doruk

Vedendo i bambini sempre più scossi, Sirin cambierà tono, fingendo protezione: "Non preoccupatevi. Io, a differenza degli altri, vi dirò sempre la verità".

Subito dopo, però, imporrà una condizione precisa. "Dovete promettermi una cosa. Quello che vi ho detto non dovete raccontarlo a nessuno, soprattutto a vostra madre.

È molto importante che lei non sappia nulla. Se glielo dite, non mi lascerà più in pace e non mi permetterà di rivedervi".

Sirin farà leva sulla loro paura più grande: "Avete già perso vostra nonna e vostro padre. Se parlate, perderete anche me. Rimarrete completamente soli".

Terrorizzati, Nisan e Doruk accetteranno quel patto imposto. "Promesso", diranno con un filo di voce.

"Bene", concluderà Sirin, soddisfatta. "Adesso andate a dormire".

Il segreto resterà così confinato tra i presenti. Con questa mossa, Sirin dimostrerà di essere pronta a tutto: dopo aver distrutto Sarp, la sua prossima vittima sarà il legame tra i bambini e Arif, spezzato con una menzogna devastante.