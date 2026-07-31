L'edizione 2026 di Temptation Island si è conclusa pochi giorni fa, ma sul web si sta già parlando dei protagonisti del cast che potrebbero tornare in tv a breve. Secondo Lorenzo Pugnaloni, infatti, sia Soraya che Francesca sarebbero state contattate dalla redazione di Uomini e donne per il trono, ma a spuntarla potrebbe essere solo una delle due.

L'indiscrezione sul futuro dopo Temptation Island

Tra meno di un mese inizieranno le riprese della nuova edizione di Uomini e donne, per questo sul web si sta già parlando di chi potrebbe accomodarsi sull'ambita poltrona rossa con l'obiettivo di trovare l'anima gemella.

Oggi, 31 luglio, Lorenzo Pugnaloni ha fatto i nomi di due ragazze che sarebbero nella "lista dei desideri" della redazione, due giovani che sono tornate single da poco e che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

"Soraya e Francesca sono, al momento, le uniche contattate per il trono di U&D per un provino. Vedremo chi (e se) la spunterà", ha svelato l'esperto di gossip tramite i suoi canali social.

La reazione dei fan

Stando a questa recente indiscrezione nel cast della nuova edizione di Uomini e donne ci potrebbe essere almeno una protagonista di Temptation Island 2026, in particolare una ragazza che è tornata single al termine del viaggio nei sentimenti che è stato raccontato quest'estate su Canale 5.

"Soraya e Francesca sul trono? Potrei impazzire", "Secondo me non sono ancora pronte, o meglio questo è quello che è sembrato dalla puntata sul mese dopo", "Gli autori non sanno lavorare, che senso ha mettere sul trono un'insicura cronica come Francesca e Soraya che è ancora presa da Cristian?", "Francesca fino a ieri piangeva per Danilo e ora è pronta per il trono? Mah", si legge sul web.

Epilogo amaro nel reality

La puntata di Temptation Island che è andata in onda il 29 luglio ha fatto chiarezza su quello che è successo alle coppie del cast un mese dopo la fine delle registrazioni in Calabria.

Francesca e Danilo si sono lasciati subito dopo il falò per volontà di lui, invece Soraya e Cristian hanno avuto un breve riavvicinamento prima che il ragazzo confermasse che non intende portare avanti la relazione.

Tra lacrime e parole di fuoco, dunque, queste due storie d'amore sono giunte al termine.