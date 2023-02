Proseguono gli appuntamenti con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, in onda ogni domenica su Canale 5 a partire dalle 14:00 in punto. Il 1° febbraio è stata registrata una nuova puntata (che verrà trasmessa il 5 febbraio), durante la quale non sono mancati momenti di forte tensione.

In particolare nella puntata di Amici del 5 febbraio entreranno in studio Rossella Brescia, Beppe Vessicchio, Baby K, Francesco Sarcina e Bresh. Quest'ultimo presenterà il suo nuovo inedito. Gli allievi, inoltre, continueranno la loro corsa verso il serale nella speranza di ottenere la maglia dorata.

Gara di ballo e canto ad Amici 22

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, faranno il loro ingresso in studio in qualità di giudici della gara di canto: Beppe Vessicchio, Baby K e Francesco Sarcina. Nella gara al primo sarà posto Niveo, seguito da Cricca, Angelina, NDG, Piccolo G, Federica e, infine, Wax.

Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, ricoprirà nuovamente il ruolo di giudice, Rossella Brescia. Al primo posto si posizionerà Maddalena, seguita da Alessio, Gianmarco, Samu, Paky, Benedetta e, infine, Megan.

Come ogni domenica, i primi classificati delle rispettive gare, potranno avere la possibilità di ricevere la maglia per il serale. Tuttavia per quanto riguarda Niveo e Maddalena, i loro insegnanti preferiranno non conferirgliela, per permettere loro di dimostrare ancora di meritare questa grande opportunità.

Mattia e Aaron, invece, non saranno presenti in studio. A Isobel e Ramon verrà offerta la possibilità di esibirsi in puntata.

Premi extra e compiti per gli allievi di Amici

Nel corso della prossima puntata di Amici, gli allievi dovranno affrontare anche una gara speciale. Per quanto riguarda il ballo, saranno scelti Maddalena, Alessio e Gianmarco per contendersi l'opportunità di esibirsi nel corso dello show Open.

A giudicare la gara sarà Sebastian, il quale esprimerà la sua preferenza nei confronti del nuovo ballerino di hip hop.

Ai cantanti sarà offerta la possibilità di esibirsi nel corso di un festival. Saranno scelti Cricca, Niveo e Angelina. Sarà quest'ultima a convincere il giudice Beppe Vessicchio.

Non mancheranno i compiti assegnati nel corso della settimana.

In particolare, Samu dovrà affrontare la stessa coreografia data a Gianmarco la volta precedente. Tuttavia, la maestra Celentano non si riterrà soddisfatta, mentre Emanuel lo riterrà assolutamente sufficiente. Trovandosi su due linee di pensiero profondamente differenti, tra i due insegnanti scoppierà una lunga polemica in merito.

Anche Megan affronterà il suo compito. Ad assegnarglielo è stato Emanuel Lo durante la settimana. Dopo il superamento della prova, l'insegnante di hip hop chiederà al collega Raimondo di accogliere nella sua squadra la giovane ballerina.

Maddalena, dopo varie discussioni, non potrà eseguire i compiti assegnati.

Cricca, invece, supererà brillantemente la sua prova. Tuttavia, Arisa lo criticherà per la sua superficialità, scatenando le reazioni di Lorella Cuccarini.

Tra le due, per la prima volta, ci sarà una grande tensione.

Angelina affronterà il suo compito e lo supererà brillantemente.

Altre anticipazioni sulla prossima puntata di Amici

Nel prossimo pomeridiano di Amici, finalmente Samu potrà affrontare la sua sfida. Riuscirà a vincere contro il suo avversario, riconquistando uffialmente la maglia.

Scoppierà una nuova discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due insegnanti non hanno mai trovato un punto d'incontro, a causa delle differenti visioni in merito alla danza. Il maestro di latino americano afferma che, ogni settimana, i professori si rechino in sala soltanto due ore per visionare i propri allievi. Di tutt'altro avviso è la maestra di danza classica, la quale gli farà presente che lei va in sala prove tutti i giorni.

La gara inediti sarà vinta da Piccolo G e Federica. La prova Tim sarà vinta da Maddalena e quella Oreo da Gianmarco.