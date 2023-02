Lunedì 27 febbraio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata delGFVip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta, Alfonso ha mostrato ad Antonella dei video in cui il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, toccava dolcemente Nicole Murgia, tenendole la mano. Ovviamente, Fiordelisi ha sbottato contro Donnamaria, accusandolo di essere una brutta persona e di non volergli più rivolgergli la parola.

GFVip, Fiordelisi contro Donnamaria

Dopo la puntata, Edoardo è andato da Antonella, dicendo che avrebbe voglia di un abbraccio.

Fiordelisi è rimasta in lacrime, non riuscendo a placarsi e, rifiutando il contatto, ha replicato: “Io ti amo davvero”. Donnamaria, dispiaciuto da quanto accaduto, cerca di chiederle scusa, dicendo di aver fatto un errore, ma non per questo devono essere messs in discussione i sentimenti che prova per lei. Il volto di Forum ha poi aggiunto: “Il nostro rapporto era in crisi da tempo, ma tra noi non è finita. Non avrei voluto farti stare così male, io non posso vederti stare così. Ti chiedo scusa, ogni cosa è stata travisata. Ti prego di prenderti del tempo per provare a far passare le ferite, ma non lasciarti andare. Io ho sbagliato, ho detto troppe cose fuori luogo ma ero in difficoltà, ed adesso a pagarne il conto è il nostro amore”.

Antonella tuttavia è rimasta ferma sulla sua decisione, dicendo: “Io non ti voglio più. Tu hai detto che io voglio fare solo la vittima. La verità è che tu non mi hai capita”. La rivelazione della complicità tra Murgia e Donnamaria, Fiordelisi non riesce a superarla. A tal proposito ha rincarato la dose dicendo: “A te piace lei, tu sei attratto da lei.

Io vi ho visti come vi siete toccati”. Donnamaria ha cercato di giustificarsi, dicendo di non aver fatto niente con malizia e di essere stato sincero e aver fatto tutto alla luce del sole. Tuttavia, Fiordelisi ha sbottato mettendo a tacere il suo compagno, dicendo: “Tradire non è solamente andare a letto con qualcuno, ma anche mancare di rispetto in questo modo.

Tu non mi devi nominare e avvicinare a me. Devi far finta che io sono stata eliminata. Io con te non tornerò più”. Questa volta Antonella sembra intenzionata a proseguire il suo percorso in solitaria.

Ascolti tv 27 febbraio

La nuova puntata del GFVip ha totalizzato 2.899.000 spettatori, con uno share pari al 21.44% di share. A trionfare la sfida degli ascolti è stata però la fiction di Rai 1 dal titolo “Fiori sopra L’inferno”, che ha invece interessato 4.834.000 telespettatori, con uno share del 24.83%. La prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda giovedì 2 marzo.