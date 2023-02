Cambio programmazione per Amici 22 nel daytime pomeridiano di Canale 5. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi subirà degli stravolgimenti nel corso dell'attuale settimana di programmazione, dovuti alla morte improvvisa di Maurizio Costanzo, che ha spinto la conduttrice a prendersi una pausa dai vari impegni lavorativi.

L'appuntamento con il talent show risulta sospeso dal daytime pomeridiano di Canale 5, così come non ci sarà spazio neppure per una nuova registrazione in studio con i vari allievi che attendono di conoscere il loro destino in vista del serale.

Mediaset, cambio programmazione per Amici 22: daytime sospeso in tv

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Amici 22 prevede la sospensione del daytime nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Per tutta la settimana e quindi fino al prossimo venerdì 6 marzo, le trasmissioni pomeridiane di Maria De Filippi non saranno trasmesse su Canale 5.

Si fermerà Uomini e donne e si fermerà anche il daytime di Amici 22, dato che la scorsa domenica non è stata trasmessa una nuova puntata con Maria De Filippi.

Il talent show è in pausa e, contrariamente a quanto era stato annunciato la scorsa settimana, si fermano anche le riprese delle nuove puntate.

Annullata la registrazione di Amici 22 del 1° marzo

Per la giornata di mercoledì 1° marzo era in programma la registrazione dell'ultima puntata degli speciali domenicali del seguitissimo talent show.

Alla fine, però, dopo il lutto che ha colpito Maria De Filippi, sono state fermate ufficialmente le riprese: la registrazione di mercoledì pomeriggio è stata annullata.

Molto probabilmente, infatti, l'appuntamento con Amici 22 tornerà in onda questa domenica 5 marzo su Canale 5 con la messa in onda della puntata che era stata già registrata la scorsa settimana e non più trasmessa dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Quando ritorna l'appuntamento con Amici 2023 dopo lo stop per lutto

Domenica 5 marzo, quindi, potrebbe essere trasmessa la penultima puntata del pomeridiano di Amici 22 su Canale 5 e poi da lunedì 6 marzo riprenderebbe anche l'appuntamento con il daytime pomeridiano, in onda subito dopo Uomini e donne.

Per quanto riguarda, invece, la nuova registrazione del talent show Mediaset, al momento non si hanno ancora notizie certe sulla data in cui Maria De Filippi tornerà di nuovo a lavoro.

Intanto, cresce l'attesa da parte dei fan per la messa in onda del serale di questa ventiduesima edizione. L'appuntamento è confermato nel sabato sera di Canale 5 e, al momento, la data fissata per il debutto è quella del 18 marzo.

Non si esclude, però, che dopo le variazioni di programmazione di queste settimane possano esserci degli stravolgimenti anche per il serale.