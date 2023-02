Nello studio di Uomini e donne si avvicina il fatidico momento della scelta finale di Federico e, in queste ore, non è passato inosservato il messaggio social pubblicato da Alice.

La giovane pretendente, con una frase postata sul suo account Instagram, sembra aver lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti della sua rivale in amore, la 21enne Carola, anche lei in lizza per la scelta finale del tronista romano.

Si avvicina la scelta di Federico a Uomini e donne tra Alice e Carola

Nel dettaglio, il percorso di Federico a Uomini e donne si avvia ormai verso le battute conclusive: stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, il prossimo lunedì 27 febbraio dovrebbe essere registrata la fatidica puntata della scelta finale, in cui finalmente si scoprirà tutta la verità.

Due le pretendenti giunte all'epilogo di questa avventura: trattasi di Alice e Carola che, a questo punto, attendono di scoprire quale sarà il loro "destino".

E, a pochi giorni dalla scelta finale, a tenere banco è un post social di Alice, che sembra aver voluto lanciare una stoccata alla sua rivale.

'Verace', la frecciatina di Alice contro Carola

"Verace", ha scritto Alice sui social come didascalia di una nuova foto che la ritrae in primo piano. Un aggettivo che non è affatto passato inosservato dato che, nel corso delle ultime puntate di messa in onda del talk show, Carola è stata accusata di essere finta e di essere interessata in primis alla visibilità mediatica.

Ecco perché Alice, a pochi giorni dal rush finale, potrebbe aver voluto lanciare una stoccatina al vetriolo nei confronti della sua rivale in amore.

"Cocciuta come poche", ha aggiunto ancora Alice in un altro commento postato sempre sui social.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e chi sarà la scelta finale del tronista, i fan social di Alice si augurano vivamente che il tronista possa coronare il suo sogno d'amore con lei.

I fan di Uomini e donne si schierano con Alice in vista della scelta finale di Federico

"Non ho mai seguito con passione U&D, ma lo sto vedendo in questo periodo perché sono rimasta stupita da una bella persona come te. Se non ti sceglie vuol dire che non ha capito nulla della donna che potrebbe avere al suo fianco", ha scritto un utente complimentandosi con Alice per il percorso fatto fino a questo momento.

"Bella, sincera e meravigliosa in tutto. Io tifo per te e ti auguro il meglio", ha scritto un altro utente social appassionato della trasmissione di Maria De Filippi.

"Spero che Federico, in vista della scelta finale, ricordi cosa ha detto salendo sul trono: desidero avere al mio fianco una donna forte, con cui costruire una famiglia da giovane. Con te il suo sogno si potrebbe realizzare, con Carola decisamente no", ha sentenziato un altro utente social.