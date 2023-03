Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile. Le novità riguarderanno la messa in onda di Uomini e donne, la fortunatissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che osserverà uno stop in occasione del periodo pasquale.

Situazione diversa, invece, per il serale di Amici 22, il talent show che porta sempre la firma della De Filippi, il quale sarà regolarmente in onda per tutto il mese di aprile.

Uomini e donne si ferma per Pasqua: cambio programmazione Mediaset aprile 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di aprile riguarderà l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno.

Con l'avvicinarsi del periodo di Pasqua, la trasmissione subirà delle modifiche in daytime: la messa in onda, al momento, risulta confermata durante la settimana Santa, ma non durante il giorno di Pasquetta.

Uomini e donne, quindi, non andrà in onda lunedì 10 aprile, quando la programmazione della rete ammiraglia subirà delle modifiche e verrà lasciato spazio alla riproposizione di film in replica.

Il serale di Amici 22 non si ferma: cambio programmazione Mediaset aprile

Il cambio programmazione del mese di aprile, invece, non interesserà l'appuntamento con il serale di Amici 22: la trasmissione sarà regolarmente in onda in prima serata su Canale 5.

Confermato anche l'appuntamento di sabato 8 aprile, quando andrà in onda la quarta puntata di questa fortunatissima edizione che sta dando filo da torcere al programma competitor, Il Cantante Mascherato.

Ancora una volta, infatti, Maria De Filippi si conferma leader indiscussa dal punto di vista degli ascolti, con una media che arriva a superare il muro dei 4 milioni di fedelissimi.

Luce dei tuoi occhi 2 è la nuova fiction di Canale 5: cambio programmazione aprile

E poi ancora, con il mese di aprile ci sarà spazio anche per la messa in onda di una nuova fiction nel prime time di Canale 5.

Dopo il gran finale di Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova, ecco che si proseguirà con le puntate inedite della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

La serie tv sarà trasmessa a partire da mercoledì 12 aprile in prime time, per sei settimane: al centro delle trame ci saranno le vicende di Emma che, ancora una volta, sarà alle prese con il giallo legato alla verità su sua figlia.

Per quanto riguarda, invece, il genere reality show, va segnalato che dal 17 aprile in poi è previsto il ritorno de L'isola dei famosi in prime time.

Ilary Blasi sarà alla conduzione di questa nuova edizione del programma che andrà in onda con un singolo appuntamento settimanale, nel prime time del lunedì sera su Canale 5.