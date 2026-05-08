Oggi, 8 maggio, a Uomini e donne si è parlato di Cinzia Paolini e del tempo che ha chiesto a Marco per riflettere sul futuro della loro conoscenza. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, però, svelano che questa frequentazione subirà un brusco stop perché il cavaliere deciderà di lasciare il programma da solo; la dama, invece, resterà e accetterà di fare un ballo con il suo ex Mario Lenti.

I dubbi dopo la segnalazione dall'esterno

Il rapporto tra Cinzia e Marco ha monopolizzato gran parte delle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda, e continuerà a farlo ancora per qualche giorno.

La segnalazione di una signora che sostiene di aver frequentato il cavaliere fino a poco tempo fa, infatti, sembra aver incrinato il suo legame con la dama e le anticipazioni del web lo confermerebbero.

Nei prossimi giorni, infatti, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena che stravolgerà gli equilibri nel parterre Over.

La scelta di lasciare Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv tra qualche giorno, dunque, Maria De Filippi comunicherà a tutti che Marco non è più un componente del parterre.

Le anticipazioni svelano che il cavaliere informerà la redazione della sua volontà di non proseguire l'avventura nel dating-show, ma a colpire i presenti sarà la scelta di interrompere anche la frequentazione con Cinzia.

Stando a quello che è emerso, la dama scoprirà del ritiro dell'uomo in studio e rimarrà spiazzata e delusa dal suo comportamento.

La gelosia di Gemma

Lo stesso giorno in cui verrà informata dell'addio di Marco al programma, Cinzia ritroverà una sua vecchia conoscenza.

Mario, infatti, riprenderà posto nel parterre dopo quasi due mesi e alla prima occasione inviterà la dama a ballare.

Dopo aver visto il lento tra i due, Gemma chiederà la parola e si lamenterà del comportamento dell'imprenditore, a suo dire sempre uguale a sé stesso e poco sincero.

La protagonista del trono Over si dirà delusa dall'uomo che ha frequentato all'inizio di questa stagione di Uomini e donne, quello al quale ha fatto diverse dichiarazioni d'amore nonostante lui l'abbia sempre considerata solo un'amica.