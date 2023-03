Possibile cambio di programmazione sulle reti Rai nel corso del 2023. Le novità potrebbero riguardare la fascia del pomeriggio feriale, riguardo al quale si vocifera che sarebbe a rischio la riconferma di Serena Bortone in daytime con il suo talk show, Oggi è un altro giorno.

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda de L'Eredità, lo storico quiz della fascia preserale che dalla prossima stagione televisiva, subirà un drastico cambiamento.

A rischio Serena Bortone: cambio programmazione Rai 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il 2023 interesserebbe il pomeriggio feriale della rete ammiraglia, dove potrebbe esserci la chiusura di Oggi è un altro giorno.

Il talk show condotto da Serena Bortone potrebbe chiudere i battenti dopo tre stagioni di discreto successo e lasciare spazio a un nuovo programma che potrebbe essere affidato alla conduttrice e giornalista televisiva, Monica Setta, attualmente al timone di Uno Mattina in famiglia. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Serena Bortone potrebbe approdare alla domenica pomeriggio di Rai 1, nello slot orario attualmente occupato da Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera.

L'Eredità slitta e si accorcia: cambio programmazione Rai 2023

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda la programmazione de L'Eredità, lo storico quiz preserale condotto da Flavio Insinna. La prossima edizione non debutterà a fine settembre/inizio ottobre, come è sempre accaduto nel corso di questi anni, bensì slitterà di diversi mesi.

La Rai, complice il successo di ascolti registrato da Reazione a catena, il game show estivo condotto da Marco Liorni nella fascia del preserale, ha scelto di allungarlo e di promuoverlo anche nella stagione autunnale. Di conseguenza la messa in onda di tale programma è prevista da giugno a dicembre.

A slittare, quindi, sarà il debutto de L'Eredità che - secondo le ultime anticipazioni - nel corso della prossima stagione televisiva andrà in onda da metà dicembre in poi e fino al mese di giugno.

Alberto Matano e Nunzia De Girolamo a La Vita in diretta 2023?

In questo modo, quindi, la durata nel palinsesto del quiz condotto da Flavio Insinna verrà ridotta notevolmente e il programma sarà in onda per sei mesi all'anno, dando il via ad una staffetta a tutti gli effetti con Reazione a catena di Liorni.

Inoltre, il cambio programmazione Rai per il 2023 potrebbe interessare anche l'appuntamento feriale con La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano.

Dal prossimo settembre, il talk show potrebbe ritornare alla conduzione doppia e, al fianco dell'ex volto del Tg1, potrebbe approdare la conduttrice Nunzia De Girolamo.

Per Massimo Giletti, invece, si riaprirebbero le porte dell'azienda di Viale Mazzini a distanza di diversi anni dal suo passaggio su La 7.