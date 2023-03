Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip lo scorso venerdì 17 marzo, dopo vari richiami e avvertimenti nelle ultime settimane. Secondo la produzione il concorrente avrebbe usato "espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi", infrangendo così il regolamento del reality show.

Una volta uscito dalla casa di Cinecittà, Dal Moro non ha preso bene l'accaduto e ha immediatamente pubblicato un post sul suo profilo Instagram, dove ha ringraziato tutte le persone che in questi mesi lo hanno sostenuto e poi ha annunciato di avere molte cose da confessare riguardo il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Questa domenica l'ormai ex concorrente ha poi pubblicato una nuova storia Instagram piuttosto criptica con la scritta "Qualcuno pagherà".

Daniele Dal Moro infuriato con il Grande Fratello

Daniele Dal Moro ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram che lunedì 20 marzo non sarà presente in studio, durante la puntata del Grande Fratello Vip, ma non per suo volere. Sembrerebbe che a causa delle nuove disposizioni prese dal programma di Canale 5, l'ex concorrente - data la squalifica - non potrà essere presente in studio, ma soltanto mandare un "video di saluti" da mostrare ai suoi compagni durante la puntata. La stessa sorte è stata riservata anche ad Edoardo Donnamaria, anche lui squalificato dal reality la settimana precedente.

Secondo Daniele, però, il trattamento riservatogli non sarebbe stato giusto, aggiungendo di essere stato "prelevato come un latitante" dalla casa, senza neanche poter salutare i suoi compagni.

Dal Moro si rifiuta di inviare il video di saluti

Daniele Dal Moro non ha nascosto il proprio malcontento il programma di Canale 5 e ha annunciato: "Racconterò tutta la verità.

Questa è una promessa", al momento però il venticinquenne veronese non può esporsi a causa delle clausole del contratto firmato con il Grande Fratello.

Daniele, inoltre, ha rivelato ai suoi seguaci Instagram, di essersi rifiutato di inviare al Grande Fratello il tipico "video di saluti", come invece ha fatto Edoardo Donnamaria appena uscito dalla casa.

Daniele pubblica una nuova storia: 'Qualcuno pagherà'

Daniele Dal Moro nella serata di domenica 19 marzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova storia piuttosto criptica, con la foto dell'interno di una stanza, nella quale viene anche mostrato in primo piano un coltello e la scritta: "Qualcuno pagherà". Occorre precisare che in essa non viene fatto alcun riferimento al GF Vip.