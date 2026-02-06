Da giorni i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo che fine ha fatto Federico Mastrostefano, che non si vede in studio da più di due settimane. Il cavaliere non ha partecipato alle ultime registrazioni e Lorenzo Pugnaloni ha svelato che attualmente sarebbe fuori dal cast del programma del quale è stato assoluto protagonista per tutta la prima parte della stagione in corso.

Il motivo dell'assenza a Uomini e donne

Gli attenti spettatori di Uomini e donne si sono accorti che Federico non è seduto nel parterre da diverse puntate, e le anticipazioni del web svelano che non apparirà neppure nel corso dei prossimi appuntamenti (già registrati ma ancora da trasmettere su Canale 5).

Se in studio nessuno ha motivato l'assenza di Mastrostefano, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a spiegare dove sarebbe finito il protagonista della prima parte della stagione.

"Federico non fa più parte del cast, almeno per il momento. Lui è assente da molte settimane", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Il blogger ha anche commentato la quantomeno temporanea uscita di scena del cavaliere aggiungendo: "Finalmente, ho parlato per tanto tempo di quanto fosse diseducativo, non proprio un esempio".

Interrotto il percorso davanti su Canale 5

Stando a quello che ha svelato Pugnaloni, dunque, attualmente Federico sarebbe fuori dal cast di Uomini e donne, ma non è ancora chiaro se è stato lui a lasciare il parterre oppure se è stata una decisione della redazione.

Mastrostefano ha debuttato nel dating-show all'inizio di questa edizione, ma il suo è stato un ritorno: gli spettatori più affezionati, infatti, ricorderanno che il romano è stato uno dei tronisti più chiacchierati e longevi della storia del programma (il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella, infatti, durò quasi un'intera stagione).

Anche Lucia è fuori dal parterre

Sempre oggi, 6 febbraio, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che Federico non è l'unico protagonista del trono Over ad aver lasciato il cast nell'ultimo periodo.

Anche Lucia manca dagli studi Elios da diverse settimane e si vocifera che sarebbe stata la redazione a non riconfermarla nelle ultime registrazioni.