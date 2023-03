Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il personaggio di Vito Lamantia (Elia Tedesco), quasi come se fosse uscito dal romanzo "Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hide", si è dimostrato sin da subito ambivalente e misterioso. Da una parte, difatti, il lato ombra del contabile del Paradiso è rappresentato senz'altro dalle reiterate bugie che lo stesso ha propinato nel corso degli episodi a Maria Puglisi (Chiara Russo). Vito non ha fatto menzione alla sarta di essere il suo sposo per le nozze combinate dal signor Puglisi, non le ha detto delle sue storie sentimentali passate e tribolate e non le rivelerà nemmeno dei guai che attraverserà la sua azienda oltreoceano.

Dall'altra parte, invece, Lamantia si è dimostrato quanto mai amorevole e gentile, nonché un abile adulatore agli occhi di un ignara e sempre più innamorata Maria. Quando, però, tutto il pot-pourri di omissioni e menzogne uscirà allo scoperto, la giovane Puglisi potrebbe rimanerne talmente delusa che non soltanto si allontanerebbe dal contabile ma sarebbe anche spinta a lasciarsi consolare dal collega Francesco Rizzo (Christian Roberto).

Maria scoprirà tutte le bugie di Vito nel peggiore dei modi

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, riportano che gli abiti da sposa realizzati da Maria non riceveranno delle recensioni troppo entusiasmanti, gettando nello sconforto la giovane sarta.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), però, vorrà dare una possibilità ulteriore a tale collezione di vestiti nuziali, quindi farà presente a Maria che metterà nuovamente mano al progetto sartoriale assieme al collega Francesco.

Quest'ultimo, al contempo, vorrebbe avere un dialogo quanto più sincero possibile con Vito prima di rivelare a Maria quanto scoperto sul conto del contabile.

Puglisi junior, invece, scoprirà tutte le menzogne di Lamantia, proprio qualche istante prima della confessione del ragazzo.

La giovane Puglisi potrebbe avvicinarsi a Francesco dopo aver scoperto le bugie di Vito

Dopo aver scoperto le molteplici bugie dettale da Vito, Maria potrebbe cambiare totalmente opinione su colui per il quale aveva perso la testa e ciò la porterebbe ad allontanarsi dal contabile, vanificando di fatto tutti gli sforzi fatti dallo stesso per far breccia nel suo cuore.

Se a ciò sommiamo l'interesse sentimentale che Francesco prova per Maria e la passione che entrambi nutrono per l'ambiente sartoriale, ecco che è facile ipotizzare come Puglisi potrebbe avvicinarsi al giovane Rizzo.