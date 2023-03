La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete Rai e in streaming su RaiPlay. I telespettatori non ci hanno messo molto a comprendere quanto Vito Lamantia (Elia Tedesco) fosse sì un grande romantico ma anche un incallito menzognere.

A Maria Puglisi (Chiara Russo), difatti, il contabile dell'atelier milanese ne ha raccontate parecchie e non si è privato nemmeno di qualche omissione, come non aver detto alla sarta di essersi accordato col padre della stessa per diventare suo sposo a seguito di nozze combinate.

La ragazza di Partanna, però, scopre tutta la fucina di menzogne di Vito e ragionevolmente non intende perdonarlo, preferendo sfogare tali frustrazioni confidandosi col collega Francesco Rizzo (Christian Roberto). Nonostante non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, è possibile ipotizzare che Lamantia possa trovare la chiave idonea per ottenere il perdono di Puglisi e ciò farebbe tornare il sereno tra i due.

Vito aggredirà Francesco per gelosia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, per ciò che riguarda gli episodi dal 3 al 7 aprile, evidenziano che Maria non vorrà perdonare Vito e si sfogherà con Francesco dopo aver scoperto le menzogne propinatale dal contabile.

Il figlio di Palma (Valentina Tomada) confesserà a Clara Boscolo (Elvira Camarrone) di aver perso la testa per Maria, quindi deciderà di scrivere alla talentuosa sarta una missiva dichiarandole il proprio amore.

Lettera che, prima di arrivare tra le mani della diretta interessata, verrà intercettata da Vito.

L'uomo aggredisce Francesco per gelosia. A quel punto interverrà Clara per placare gli animi.

Maria potrebbe perdonare Vito dopo aver scoperto le bugie che le ha detto

Se da un lato Vito l'ha combinata grossa tra omissioni e bugie dette a Maria, dall'altro lato quest'ultima sembrerebbe non volerlo perdonare per evitare di ricadere in dinamiche simili a quelle avute in precedenza con Rocco Amato (Giancarlo Commare).

Anche Rocco, nella scorsa stagione della soap targata Rai, aveva propinato alla giovane Puglisi parecchie menzogne, perlopiù atte a nascondere la sua storia clandestina con una miss capitolina, tradimento scoperto da Maria e che aveva ragionevolmente sancito la fine del loro rapporto.

D'accordo le analogie con le due relazioni ma, al contempo, l'indole romantica di Vito parrebbe ben più incisiva di quella che aveva il ciclista e, grazie alla stessa, il contabile potrebbe trovare la chiave idonea a ottenere l'agognato perdono di Maria, il quale profumerebbe probabilmente anche di riconciliazione.