L'appuntamento con Resta con me prosegue nel prime time di Rai 1 e le anticipazioni della settima puntata in programma domenica 2 aprile rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena.

A tenere banco saranno le vicende di Diego che, mosso dal desiderio di scoprire tutta la verità su Tarek, finirà per affrontarlo impugnando una pistola.

Alessandro si ritrova solo: anticipazioni Resta con me del 2 aprile

Le anticipazioni riguardanti la settima puntata di Resta con me, in programma domenica prossima nel prime time di Rai 1, rivelano che al porto verrà ritrovato il fuoristrada che è stato utilizzato dalla banda criminale per investire Ausiello.

All'interno della vettura la scientifica troverà un ugello di una bombola da sub: una scoperta che metterà subito in allerta Alessandro, convinto del fatto che il prossimo colpo della banda potrebbe avere a che fare proprio con l'acqua.

Peccato che tale supposizione non sarà accolta positivamente dagli altri uomini che collaborano con Alessandro: nessuno sarà disposto ad aiutarlo e per questo motivo l'uomo si ritroverà solo.

Diego affronta Tarek con la pistola: anticipazioni Resta con me del 2 aprile

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della settima puntata della fiction Rai rivelano che Cristiana farà nuovamente uso di sostanze stupefacenti e farà perdere le sue tracce al figlio.

Alessandro farà promettere alla donna che non si avvicinerà al bambino fino a quando non si sarà disintossicata del tutto.

Intanto Diego si metterà sulle tracce della mamma, ma finirà per trovare Tarek e a quel punto vorrà sapere come mai è stato già scarcerato.

Le anticipazioni sulla fiction Rai rivelano che Diego tirerà fuori una pistola: lo scopo sarà quello di impaurire Tarek, ma la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata.

Durante il loro incontro partirà un colpo di arma da fuoco che potrebbe avere delle conseguenze inattese.

Quando va in onda l'ultima puntata di Resta con me nel prime time di Rai 1

La penultima puntata di questa prima stagione di Resta con me si preannuncia decisamente densa di colpi di scena e imperdibile per gli oltre tre milioni e mezzo di spettatori che si sono appassionati alle vicende della serie tv con protagonista Francesco Arca.

Resta con me chiude ad aprile e in vista del gran finale di questa prima stagione ci sarà una variazione di programmazione, dato che l'ottava e ultima puntata della fiction non sarà trasmessa di domenica sera, ma anticiperà la messa in onda a lunedì 3 aprile, sfidando così la finale del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.