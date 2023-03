La nuova programmazione per le fiction Rai del mese di aprile prevede la riproposizione di alcuni titoli di successo che sono andati già in onda nelle passate stagioni televisive.

È questo il caso de La Sposa, la Serie TV di grande successo con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, che tornerà in onda in replica di sera.

Spazio anche al debutto della settima stagione di Un passo dal cielo 7, la seguitissima serie tv che tornerà in onda con delle novità importanti legate al cast.

Arriva Un passo dal cielo 7 senza Liotti: nuove fiction Rai aprile 2023

Nel dettaglio, la nuova programmazione delle fiction Rai per il mese di aprile 2023, prevede la messa in onda di Un passo dal cielo 7 in prima visione assoluta, nel prime time del giovedì.

La serie andrà in onda dal 30 marzo in poi e, quest'anno, ci sarà un restyling legato al cast. Al posto di Daniele Liotti, alias Francesco Neri, la nuova protagonista femminile sarà Giusy Buscemi, alias Manuela Nappi.

Una novità che potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche sugli ascolti della serie, così come è stato con Don Matteo dopo l'uscita di scena di Terence Hill, che ha lasciato il posto a Raoul Bova.

Serena Rossi torna con La Sposa: novità fiction Rai aprile 2023

La programmazione delle fiction Rai per il mese di aprile prevede anche la riproposizione di diversi titoli delle passate stagioni televisive.

È questo il caso de La Sposa, la serie dei record con Serena Rossi che tornerà in onda per tre settimane a partire dal 16 aprile in poi.

La fiction sarà trasmessa di domenica sera e proverà a bissare il successo di ascolti che aveva già ottenuto in prima visione assoluta, quando venne seguita da una platea di oltre 7 milioni di spettatori con punte che avevano toccato il 32% di share.

Imma Tataranni viene riproposta in prime time: nuova programmazione fiction Rai aprile

E poi ancora, tra i titoli che saranno riproposti in questa stagione primaverile della rete ammiraglia Rai, figura anche Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera, che tornerà in onda dal 28 marzo e per tutto il mese di aprile sempre nel prime time di Rai 1.

Un altro titolo che sarà riproposto è Montalbano con Luca Zingaretti: la messa in onda delle repliche dei vari film-tv è in programma dal 17 aprile in poi.

Da maggio, invece, sarà la volta di Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta mentre in estate saranno riproposte le puntate de Il Giovane Montalbano e quella delle fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada.

In daytime, invece, si arriverà al gran finale de Il Paradiso delle signore 7: la soap opera chiuderà i battenti il prossimo 5 maggio, in attesa dell'ottava stagione prevista da settembre 2023 in poi su Rai 1.