Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà la puntata extra-large della soap Terra amara in onda sabato 1 aprile. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Fekeli e Hunkar organizzeranno un incontro tra le loro famiglie per provare a stemperare le tensioni che ci sono tra i loro figli. Mujgan, invece, cercherà di capire se il marito vuole distruggere Yaman perché è ancora innamorato di Zuleyha.

La famiglia Yaman ospite a casa di Fekeli

La matrona e il vecchio boss penseranno a un modo per mettere un punto alla rivalità che c'è tra i loro figli e decideranno di organizzare un incontro riconciliatore tra loro.

A tal proposito, Ali Rahmet informerà il figlioccio di aver invitato la famiglia Yaman a casa sua. Una notizia che il marito di Mujgan non prenderà affatto bene. Allo stesso tempo Hunkar, Demir e Zuleyha si prepareranno a raggiungere l'abitazione di Fekeli e, prima di entrare in casa, la matrona chiederà al figlio di non toccare l'argomento delle terre che lei ha venduto all'impresario.

Inizialmente l'incontro andrà bene, le famiglie parleranno del loro rapporto e prometteranno di non farsi più la guerra, soprattutto ora che stanno per venire al mondo due bambini innocenti che non meritano di rimanere orfani per colpa dei loro genitori. Demir e Yilmaz si stringeranno anche la mano in segno di pace, ma prima di andare via il marito di Zuleyha chiederà a Yilmaz di restituirgli le terre che sua madre ha venduto a Fekeli.

Questa richiesta darà al marito della dottoressa la spinta per inveire contro il figlio di Hunkar. Il giovane non solo negherà a Demir le sue terre, ma lo accuserà di avergli rovinato la vita. A quel punto Yaman tirerà fuori la pistola e sparerà un colpo che colpirà la foto di famiglia di Ali Rahmet. L'incontro terminerà nel peggiore dei modi e gli Yaman lasceranno l'abitazione e torneranno alla tenuta.

Demir giura sul Corano che non attaccherà per primo Yilmaz

Una volta tornati a casa, Hunkar rimprovererà il figlio per aver provocato Yilmaz e aver mandato all'aria il loro incontro chiarificatore. Zuleyha, turbata dalla reazione del marito, prenderà il Corano e gli chiederà di giurare che non attaccherà mai per primo il suo ex fidanzato.

Una promessa che, dopo un momento di esitazione, l'imprenditore farà mettendo la sua mano sul Corano. Nel frattempo Mujgan si sfogherà con la zia che, senza giri di parole, le dirà di lasciare il marito perché non la renderà mai felice. La donna, infatti, si dirà convinta che Akkaya non voglia distruggere Yaman per le terre, ma per il fatto che non può avere più la sua amata Zuleyha.

Yilmaz promette a Mujgan che non metterà in pericolo la sua vita

A quel punto, la dottoressa salirà in camera e parlerà con il marito di quello che è successo pochi minuti prima. La ragazza temerà per l'incolumità del marito e, scossa dalle parole della zia, gli chiederà se tutta la sua rabbia non sia frutto dell'amore che prova ancora per la sua ex fidanzata.

Yilmaz, però, la rassicurerà dicendo che l'odio che prova per Demir non ha più a che fare con Zuleyha. Sarà così che Mujgan si farà promettere dal marito che non metterà mai in pericolo la sua vita per rispondere alla sete di vendetta contro Yaman. Infine, Fekeli si recherà da Hunkar che, visibilmente affranta, si stringerà in un suo abbraccio.