Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano che, nelle prossime puntate, l’auto di Sahika finirà ribaltata dopo un piano contro Ender. La donna, sempre più ossessionata dal rapporto tra la rivale e Kaya, deciderà di tenderle una trappola che, tuttavia, prenderà una piega imprevedibile.
Spoiler Forbidden Fruit: la folle gelosia di Sahika e il sabotaggio dell'auto
Sahika si mostrerà infastidita dalla serenità ritrovata tra Ender e Kaya. Vederli felici insieme aumenterà la sua frustrazione e la porterà a organizzare un nuovo piano per colpire la cognata.
Sapendo che Ender dovrà uscire da sola per consegnare un documento, Sahika preparerà tutto nei minimi dettagli. Proprio mentre Ender si accinge a uscire, la sua auto smette improvvisamente di funzionare.
Ender cade nella trappola di Sahika
Mentre Ender cercherà di capire cosa sia successo alla macchina, Sahika arriverà fingendo casualmente di passare da lì. Con apparente gentilezza, le proporrà di accompagnarla al lavoro usando la propria automobile.
Ender, ignara del pericolo, accetterà di salire sull'auto di Sahika. Tuttavia, dopo che quest'ultima scenderà dal veicolo, la macchina riprenderà la corsa con a bordo la sola Ender. La trama della serie tv turca, però, cambierà nel giro di pochi minuti, portando a un epilogo inaspettato.
Terribile incidente per Ender, l’auto si ribalta
Il veicolo perderà improvvisamente il controllo ribaltandosi violentemente. L'impatto rischierà di avere conseguenze gravissime per Ender.
Per scoprire se Ender si salverà, non resta che seguire i nuovi episodi di Forbidden Fruit su Canale 5.
Anticipazioni: Halit prepara la vendetta, Zehra si ubriaca ancora
Negli stessi episodi di Forbidden Fruit, Halit fingerà di accettare l’umiliazione di lavorare per Sahika pur di preparare la sua rivincita. Parallelamente al crollo dell'imprenditore, Zehra, sprofondata nella depressione, si ubriacherà mentre si occupa del piccolo Halit Can, scatenando l'inevitabile furia di Yildiz.
Nelle prossime puntate, ci sarà spazio anche per un inedito avvicinamento tra Yildiz e Kerim, personaggio che debutterà a breve su Canale 5.
I due si conosceranno durante una cena e, dopo alcuni scontri iniziali, finiranno per scambiarsi il numero di telefono, segnando l'inizio di un nuovo intreccio amoroso. Nel frattempo, Ender inizierà a sospettare che Halit stia nascondendo un segreto molto importante legato al suo patrimonio.