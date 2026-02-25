Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 2 al 7 marzo svelano che Steffy avrà intenzione di chiudere la linea di moda di Hope, ma Ridge non approverà la sua decisione.

Li esegue il test del DNA a Bill

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 marzo prendono il via dalla decisone di Li di eseguire in prima persona il test di paternità per scoprire se Luna è davvero figlia di Bill e si presenterà in casa di quest'ultimo per procedere all'analisi. Anche Katie ed R.J. attenderanno con trepidazione i risultati

Alla Forrester intanto, Steffy si scontrerà con il padre accusandolo di difendere Hope.

Ridge infatti non approverà la scelta della figlia di chiudere la linea Hope for the future nonostante le basse vendite registrate. Contemporaneamente, Brooke e Hope festeggeranno per l'appoggio da parte d Ridge. Nonostante il parre di quest'ultimo, Steffy indirà una riunione senza la presenza di Brooke durante la quale annuncerà la decisione di chiudere la linea di moda di Hope. Ridge però si oppone e concede un'altra possibilità alla Logan.

Ridge rinuncia al ruolo di amministratore delegato

Ridge inoltre annuncerà di voler riprendere il suo ruolo di designer rinunciando alla gestione della società lasciando tutto in mano a Steffy. Quest'ultima, però, non se la sentirà di guidare da sola la casa di moda e chiederà a Carter di affiancarla.

Poco dopo, Hope accuserà Steffy di voler chiudere la sua linea di moda solo per antiche rivalità tra le loro famiglie. Nel frattempo, Finn giungerà in ufficio e prenderà le difese di Hope non approvando la linea dura della moglie nei suoi confronti. Quando Steffy lascerà la stanza, Hope si sfogherà con Finn per i continui scontri con la famiglia Forrester.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Bill ha scoperto che Luna potrebbe essere sua figlia. L'uomo ha deciso di fare subito il test del DNA per scoprire la verità. Katie si è molto stupita del comportamento dell'ex marito e il suo atteggiamento ha fatto sospettare alle sorelle Logan che forse Katie non ha del tutto dimenticato Bill. R.J. invece ha deciso di sostenere Poppi e Luna difendendo le due donne.