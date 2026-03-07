Cambio programmazione sulle reti Mediaset nella settimana che va dall'8 al 14 marzo 2026. Le novità riguarderanno lo stop anticipato di C'è posta per te che, a differenza delle altre edizioni, avrà una puntata in meno e lascerà spazio alla riproposizione del concerto evento di Sal Da Vinci in prime time.
Gran finale, invece, per la soap opera Io sono Farah di cui venerdì prossimo andrà in onda l'ultima puntata di sempre in prima visione assoluta su Canale 5.
Io sono Farah finisce: cambio programmazione Mediaset 8-14 marzo
Per Io sono Farah si avvicina il momento del gran finale di sempre nella fascia di prime time: il prossimo venerdì 13 marzo, alle 22:00, andrà in onda l'ultima puntata di sempre di questa avvincente soap che ha saputo appassionare una fetta crescente di spettatori nella fascia di prime time.
La serie saluterà così gli spettatori con la puntata conclusiva prevista attualmente fino all'1:00 circa su Canale 5.
Mediaset, però, correrà subito ai ripari puntando sulla messa in onda di un'altra serie turca che andrà in onda nella fascia di prime time a partire dalla prossima settimana: trattasi di Forbidden Fruit.
Stop per C'è posta per te, ritorna Forbidden Fruit in prima serata
Dopo l'esperimento di qualche settimana fa, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare nuovamente sulla messa in onda della serie turca che nel daytime pomeridiano sta registrando ascolti in crescita con la terza stagione, al punto da raggiungere picchi di 2,5 milioni di spettatori.
La messa in onda di Forbidden Fruit è in programma nel giovedì sera di Canale 5: la prima puntata andrà in onda il 12 marzo alle 21:55 circa, subito dopo La ruota della fortuna.
Cambiamenti anche nel sabato sera della rete ammiraglia: l'appuntamento con C'è posta per te chiuderà i battenti con una settimana di anticipo rispetto al previsto.
Sabato 7 marzo andrà in onda l'ultima puntata del people show mentre il 14 marzo sarà riproposto il concerto di Sal Da Vinci da Napoli con la partecipazione di numerosi Big della musica italiana, tra cui Renato Zero e Gigi D'Alessio.
Il concerto sfiderà la seconda e ultima puntata di Sanremo Top condotto da Carlo Conti in diretta su Rai 1.