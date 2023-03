Quella che è andata in onda martedì 14 marzo è stata una puntata di Uomini e donne molto movimentata: Roberta si è ritrovata al centro di varie discussioni, soprattutto quella che l'ha vista contrapposta alla tronista Nicole. Tra gli spettatori di questa lite c'era anche una storica "antagonista" di Di Padua: Veronica Ursida, tramite il suo profilo Instagram, ha punzecchiato la dama complimentandosi con la protagonista del Trono Classico per come l'ha trattata.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 veniva trasmesso lo scontro tra Roberta e Nicole per l'interesse comune che hanno per il corteggiatore Andrea, Veronica Ursida postava questo commento su Instagram: "Quanto rosica Robertina!".

"Ha trovato un'altra bionda con gli occhi azzurri che le dà filo da torcere", ha concluso la romana riferendosi indirettamente alle liti che anche lei ha avuto in passato con la dama del Trono Over.

Anche se non fa più parte del cast del dating-show da anni, la donna continua a esprimere opinioni su quello che succede agli Elios, come quando qualche giorno fa si era scagliata contro Gianni Sperti per averla menzionata nel programma.

La rivalità per il corteggiatore di Uomini e Donne

Il momento della puntata che Veronica ha commentato su Ig, è quello in cui Roberta e Nicole hanno discusso animatamente "per colpa" di Andrea. La dama del Trono Over ha sempre detto di provare un interesse per il giovane corteggiatore, e questo ha fatto storcere il naso alla bionda Santinelli.

Di Padua ha anche invitato il ragazzo a ballare più volte ma lui, probabilmente per paura di essere eliminato, ha sempre rifiutato. La romana si dice certa del fatto che Andrea avrebbe piacere di conoscerla ma che non si esporrebbe per non far arrabbiare la tronista che sta frequentando da circa un mese davanti alle telecamere.

Roberta, però, non demorde e indica sempre il giovane tutte le volte che Maria De Filippi le chiede se c'è qualcuno che le piace o che le stuzzica la fantasia.

Attesa per la scelta di Federico a Uomini e Donne

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per sabato 18 e domenica 19 marzo, quindi fino ad allora non trapeleranno nuove anticipazioni sui protagonisti del cast.

Da oggi all'inizio del weekend, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà alle ultime puntate che Maria De Filippi ha condotto prima della pausa. Tra il 15 e il 17 marzo, dunque, saranno mostrati in tv: i racconti di Gemma dei passionali appuntamenti con Silvio, il ritiro di Desdemona dopo una serie di segnalazioni che la vorrebbero fidanzata con una persona esterna al programma, gli scontri tra Lavinia e i suoi spasimanti per la mancata scelta.

Il momento più atteso, però, è la scelta di Federico Nicotera: il tronista si è fidanzato con Carola Carpanelli lo scorso 7 marzo e prima del fine settimana il tutto sarà ufficializzato anche dalla messa in onda in tv.