Cosa succederà nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne? Martedì 7 marzo sono in programma le nuove riprese del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende del tronista Federico Nicotera.

Molti si aspettavano che, nel corso della registrazione di questo lunedì pomeriggio, ci sarebbe stata la scelta finale del tronista romano, ma così non è stato. A questo punto, non si esclude che Federico possa abbandonare definitivamente la trasmissione nel corso della registrazione di martedì pomeriggio.

Federico assente alla registrazione di Uomini e donne del 6 marzo 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne è ripreso regolarmente dopo lo stop della scorsa settimana.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, le riprese di questo lunedì 6 marzo non hanno portato all'uscita di scena di Federico dal cast della trasmissione. La scelta finale del tronista non c'è stata, dato che questo pomeriggio non si è proprio parlato delle sue nuove vicende sentimentali con Alice e Carola. Infatti Federico non ha partecipato alle registrazione di questo lunedì: il tronista era assente in studio, così come non sono entrate le sue due pretendenti.

Federico potrebbe fare la scelta nella registrazione di Uomini e donne del 7 marzo

A questo punto, quindi, l'attenzione dei fan di Federico è tutta incentrata sulla prossima registrazione di Uomini e donne prevista questo martedì 7 marzo 2023.

I protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi si ritroveranno di nuovo in studio per le riprese di questa stagione e, a tal proposito, non si esclude che Federico possa svelare il nome della sua scelta finale.

In studio si tornerà a parlare delle sue vicende dopo il silenzio di questo pomeriggio, così come si accenderanno i riflettori anche sul trono di Luca Daffrè, di cui non si è parlato nel corso della registrazione di lunedì 6 marzo.

L'addio di Federico con Alice o Carola nella registrazione di Uomini e donne del 7 marzo?

Cosa succederà a questo punto?

Federico arriverà alla fine del suo percorso sentimentale svelando il nome della scelta finale tra Alice e Carola? I fan della trasmissione sperano di sì: in queste ore, infatti, sono molti i commenti negativi che si registrano sui social dopo la mancata scelta di questo pomeriggio.

"Ormai ci stanno marciando troppo, un'attesa davvero spasmodica ed esagerata", ha scritto un utente della trasmissione di Maria De Filippi. "Il trono di Federico rischia di diventare il più lungo di sempre nella storia di U&D, non se può più", ha scritto ancora qualcun altro.