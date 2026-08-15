Cambio di programmazione su Rete4 a partire da lunedì 24 agosto 2026. La fascia mattutina della rete Mediaset si prepara a una nuova organizzazione degli appuntamenti, con una modifica che coinvolgerà Segreti di famiglia e, soprattutto, Tempesta d’amore. La soap tedesca, infatti, sarà chiamata a lasciare spazio alla grande novità del daytime: Ore 11, il nuovo programma di attualità e cronaca condotto da Milo Infante.

Il debutto di Infante rappresenta una delle principali novità dei palinsesti Mediaset 2026/2027. L'azienda ha ufficializzato la presenza del giornalista su Rete4 dal 24 agosto, con una striscia quotidiana dedicata all'informazione, dal lunedì al venerdì.

Rete4 cambia la programmazione della mattina dal 24 agosto

La partenza di Ore 11 modifica inevitabilmente gli equilibri della mattina di Rete4. Il nuovo programma di Milo Infante occuperà infatti la fascia dalle ore 11 alle 13, diventando uno degli appuntamenti centrali del daytime della rete.

La scelta è stata inserita da Mediaset nel progetto di rafforzamento dell'offerta informativa di Rete4. Durante la presentazione dei palinsesti 2026/2027, l'azienda aveva già annunciato ufficialmente Ore 11 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Il cambiamento partirà quindi lunedì 24 agosto, data particolarmente significativa perché segnerà il debutto ufficiale di Milo Infante nella sua nuova esperienza televisiva a Mediaset.

Segreti di famiglia si accorcia: un solo episodio

Una delle conseguenze della nuova organizzazione riguarda Segreti di famiglia. La soap turca, che attualmente occupa una parte importante della mattina di Rete4, dal 24 agosto sarà proposta con un solo episodio.

La riduzione permette di anticipare il successivo appuntamento con Tempesta d'amore, creando così lo spazio necessario per arrivare all'appuntamento delle 11 con il nuovo programma di Infante.

Si tratta dunque di una vera e propria rimodulazione della mattinata: non viene semplicemente inserito un nuovo programma, ma vengono modificati anche gli spazi destinati alle soap.

Tempesta d'amore anticipa: ecco il nuovo orario

La novità più interessante per i telespettatori della soap riguarda proprio Tempesta d'amore.

Dal 24 agosto 2026, l'appuntamento con la storica soap di Rete4 viene anticipato e sarà collocato nella fascia delle 9:45 circa, prima dell'arrivo di Ore 11.

La soap avrà quindi uno spazio mattutino più compatto rispetto alla precedente organizzazione della rete, ma continuerà a essere presente nella programmazione di Rete4.

Il cambiamento risponde alla necessità di liberare la fascia delle 11:00, destinata al nuovo progetto televisivo di Milo Infante. La presenza di Tempesta d'amore resta comunque un elemento importante della mattina della rete, come dimostra anche la continua programmazione della serie nei palinsesti Rete4 e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Alle 11 arriva Milo Infante con Ore 11

A partire dalle 11:00, invece, la linea passerà a Milo Infante con Ore 11.

Il nuovo programma sarà dedicato principalmente a attualità, cronaca e informazione, con l'obiettivo di raccontare i principali fatti della giornata e offrire al pubblico un approfondimento sui temi più importanti del momento.

Mediaset ha presentato Ore 11 come una delle novità principali della nuova stagione di Rete4. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.

Lo stesso Infante ha anticipato nel promo della trasmissione la linea editoriale del nuovo appuntamento, sottolineando l'importanza di essere informati in tempo reale sui fatti che riguardano l'Italia e il resto del mondo.

Il nuovo volto della mattina di Rete4

L'arrivo di Milo Infante rappresenta un investimento significativo per Rete4. Il giornalista, dopo l'esperienza alla Rai, sarà infatti protagonista di una fascia quotidiana particolarmente importante.

Ore 11 punta a rafforzare ulteriormente la vocazione informativa della rete, già caratterizzata da numerosi programmi dedicati all'attualità e all'approfondimento.

La scelta di collocare il programma proprio nella fascia compresa tra le 11 e le 13 consente inoltre a Rete4 di costruire una mattinata più orientata all'informazione, dopo gli appuntamenti con le soap.

Rete4, come cambia la mattina dal 24 agosto

Il nuovo schema della mattinata può essere riassunto così:

Segreti di famiglia: dal 24 agosto viene ridotto a un solo episodio ;

dal 24 agosto viene ridotto a ; Tempesta d'amore: anticipa il proprio appuntamento e arriva intorno alle 9:45 ;

anticipa il proprio appuntamento e arriva ; Ore 11: debutta alle 11:00 con Milo Infante;

debutta alle con Milo Infante; Ore 11: sarà trasmesso dal lunedì al venerdì fino alle 13:00.

Il nuovo assetto segna dunque un cambiamento netto rispetto alla precedente organizzazione della mattina.

Tempesta d'amore resta su Rete4 nonostante il cambio

Per i tanti appassionati di Tempesta d'amore, la notizia più importante è che la soap non scompare dalla programmazione di Rete4. Cambia semplicemente collocazione per lasciare spazio alla nuova trasmissione di Milo Infante.

L'anticipazione dell'orario permetterà quindi al pubblico di continuare a seguire le vicende ambientate al Fürstenhof, prestando però attenzione al nuovo appuntamento mattutino.

La modifica entrerà in vigore da lunedì 24 agosto 2026, proprio in concomitanza con il debutto di Ore 11.

Una nuova sfida per Milo Infante

Il debutto di Ore 11 sarà uno degli appuntamenti più osservati della nuova stagione televisiva. L'arrivo di Milo Infante su Rete4 è stato infatti indicato da Mediaset come una delle novità di punta del palinsesto 2026/2027.

Il giornalista avrà il compito di costruire un nuovo spazio quotidiano dedicato all'informazione, mantenendo un collegamento costante con i principali fatti di cronaca e attualità.

La nuova programmazione della mattina di Rete4 nasce quindi dall'incontro tra soap e informazione: da una parte Segreti di famiglia e Tempesta d'amore, dall'altra il nuovo appuntamento con Milo Infante e Ore 11.

Dal 24 agosto il pubblico dovrà quindi prendere nota dei nuovi orari, soprattutto per quanto riguarda Tempesta d'amore: la soap sarà anticipata alle 9:45 circa, mentre alle 11:00 inizierà la nuova avventura televisiva di Milo Infante su Rete4.