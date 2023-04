Durante la terza stagione di Terra Amara ci sarà spazio anche per qualche momento esilarante che porterà allegria ai telespettatori, abituati solitamente a numerosi momenti all'insegna dell'alta tensione. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Rasit resterà in paese dopo la morte di Hatip Tellidere, ma non avrà un lavoro. Ad assumerlo saranno gli Yaman e a questo punto il tuttofare potrà riprendere il suo corteggiamento nei confronti di Fadik. Un bacio innocente tra i due giovani, però, verrà visto dalla piccola Uzum, che sfrutterà l'occasione per trarne qualche piccolo vantaggio.

Rasit trova lavoro presso la tenuta degli Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla nuova coppia composta da Rasit e Fadik. Seguendo la trama della soap turca la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Rasit farà il suo ritorno ad Adana, dove deciderà di restare anche dopo la morte di Hatip. L'assassinio di Telledere significherà per il tuttofare la perdita del posto di lavoro, ragion per cui Rasit chiederà a Gaffur di poter svolgere qualche piccolo lavoro all'interno della tenuta Yaman, ma l'uomo lo caccerà in malo modo.

Hunkar però,interverrà e, ricordando a Gaffur che non può più prendere decisioni su chi può o non può prestare servizio all'interno della tenuta non essendo più il capomastro, dirà a Saniye di trovare un'occupazione adeguata alle qualità di Rasit.

Quest'ultimo, a questo punto, riprenderà a corteggiare anche Fadik, che ormai si è lasciata alle spalle l'interesse non ricambiato nei confronti di Cetin.

L'innocente bacio tra Rasit e Fadik

Durante un pomeriggio in cui i due giovani saranno da soli, Rasit confesserà a Fadik di voler riprendere la sua frequentazione e poi le darà un innocente bacio sulla guancia per confermare il suo interesse.

La domestica sarà imbarazzata e lo sarà ancor di più quando scoprirà che la piccola Uzum, la figlia adottiva di Saniye e Gaffur, ha visto tutto da lontano.

La domestica farà promettere alla bambina di non dire nulla a nessuno di ciò che ha visto in cambio di un regalo. Uzum accetterà, ma non mancherà di tenere sulle spine Fadik per tutta la serata pronunciando alcune frasi che metteranno in difficoltà la giovane davanti agli altri domestici della villa.

Ci sarà quindi un momento dedicato alla leggerezza, ma le trame successive annunciano già che il clima gioioso si spegnerà presto per dare nuovamente spazio a preoccupazioni e paure. Per capire cosa succederà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.