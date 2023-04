Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata del 1° maggio 2023. Le novità riguarderanno il palinsesto della rete ammiraglia, ma anche quello dell'access prime time di Rai 3.

A spiccare sarà l'assenza di Un posto al sole: la soap opera serale, in onda sulla terza rete della tv di Stato, questo lunedì non sarà in onda per lasciare spazio alla messa in onda del tradizionale Concerto del 1° maggio.

Un posto al sole si ferma: cambio programmazione Rai del 1° maggio

Il cambio programmazione Rai del 1° maggio riguarda tutti i fan di Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3, campione di ascolti da oltre vent'anni.

Eccezionalmente per il 1° maggio l'appuntamento con Un posto al sole non è previsto in prima visione assoluta alle 20:50, dato che ci sarà il consueto appuntamento con il Concerto del 1° maggio.

La seconda parte dell'evento condotto da Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio, in onda in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, andrà in onda dalle 20 alle 24 circa.

Di conseguenza salterà l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Patrizio Rispo e Nina Soldano, così come salteranno i tradizionali appuntamenti serali del lunedì.

Il Paradiso delle signore 7 non è sospeso: cambio programmazione Rai 1° maggio

Su Rai 1 invece, restando sul genere soap, non ci sarà nessuno stop per Il Paradiso delle Signore 7.

Lunedì 1° maggio la soap con Roberto Farnesi sarà regolarmente in onda in prima visione assoluta dalle 16:05 e proprio questa settimana inizierà l'ultimo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

Quella di venerdì 5 maggio sarà l'ultima puntata tratta dalla settima stagione della soap opera, dopodiché calerà il sipario per questa stagione che è stata premiata da ottimi risultati dal punto di vista auditel, con picchi che hanno raggiunto anche il 23% di share.

Nessun cambiamento neppure per la fascia del pomeriggio di Rai 2: il daytime della seconda rete non subirà delle variazioni in questa giornata festiva.

Confermati Infante e Diaco nella programmazione di Rai 2 del 1° maggio

Alle 14 è confermato l'appuntamento con il talk show Ore 14 condotto da Milo Infante, che proprio in queste ultime settimane ha registrato un record assoluto di ascolti, arrivando a sfiorare la soglia del milione di spettatori al pomeriggio e quasi il 9% di share.

Confermato anche l'appuntamento con BellaMa' condotto da Pierluigi Diaco: per il talk show inizierà l'ultima settimana di programmazione di questa prima edizione, ma è stato già confermato nella prossima stagione televisiva.

In access prime time sulla rete ammiraglia confermato il nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show "dei pacchi" che quest'anno sta riscoprendo una seconda giovinezza grazie alla conduzione di Amadeus, che ha saputo riaccendere l'interesse del pubblico verso questa trasmissione, in grado di totalizzare anche il 25% di share.

In prime time, invece, su Rai 1 è confermato l'appuntamento con la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti, che questa settimana,non dovrà vedersela con L'isola dei famosi.

Il reality show condotto da Ilary Blasi non andrà in onda lunedì 1° maggio, visto che è stato posticipato al 2 maggio.

A differenza della programmazione della rete ammiraglia Rai, quella Mediaset subirà un po' di cambiamenti e oltre a L'Isola dei famosi si fermerà anche l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi.

Tornando al palinsesto della tv di Stato, lunedì 1° maggio risulta confermato anche l'appuntamento con Viva Rai 2 condotto da Fiorello.

Fiorello non si ferma con Viva Rai 2 nella programmazione del 1° maggio

Il programma sarà regolarmente in onda anche in questo lunedì festivo e non si fermerà così come è accaduto la scorsa settimana per il ponte del 25 aprile.

Un'edizione da incorniciare per Viva Rai 2, che in questi mesi di programmazione ha saputo riaccendere la fascia mattutina della seconda rete della tv di Stato, passando da una media compresa tra l'1 e il 2% di share a quella del 18-19%, con punte superiori al 22%.

Un grande successo per lo show, seguito ogni giorno da una media di quasi 900.000 spettatori nella fascia del mattino. Nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024 potrebbe esserci la promozione per Fiorello e il suo show.

Non si esclude che la trasmissione possa approdare nella fascia mattutina di Rai 1, dalle 7:10 alle 8, andando così a risollevare le sorti di uno slot che in questa stagione ha avuto enormi difficoltà con il Tg1 Mattina, fermo a una media del 10-11% di share.